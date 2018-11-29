三大石油公司天津滨海联通助冬供 保供措施愈加完善

人民网北京11月29日电 （朱江）国家发改委网站基础产业司消息，2018年10月，我国完成天然气产量134亿立方米，比去年同期增长7.5%；完成天然气进口量100.7亿立方米，比去年同期增长25.6%；完成天然气表观消费量231.7亿立方米，比去年同期增长15.3%。

近日，记者从中国石油新闻中心获悉， 国家发改委 “2018年天然气基础设施互联互通重点工程”的重要项目之一，中国石油大港油田滨海分输站与中国石化LNG互联互通工程正式投运，在保障京津冀乃至整个华北地区冬季天然气供应中作用重大。

卓创资讯天然气分析师冯海城表示，在此之前，大港油田滨海分输站已经与中国海油LNG互联互通工程完成天然气置换。意味着，中国石油、中国石化、中国海油三大天然气管网在滨海新区实现了互联互通。

据了解，去年底至今，中国石油、中国石化、中国海油不断打破企业壁垒，携手互联互通，共同致力于提升管道联合供应能力和水平。

中国石油表示，大港油田滨海分输站与中国石化LNG互联互通工程，于今年7月开工建设，管道全长2.8公里，设计日输气能力2000万立方米。大港油田滨海分输站与中国海油LNG互联互通工程管道全长3.2公里，投产后，预计可为京津冀地区日均增供400万立方米输气量。互联互通之后，华北地区冬季天然气的保供能力将会进一步增强。

中国石油北京管道公司党委宣传部副部长石康兵强调，除了华北地区当地的保供能力提升之外，南气也通过各种途径保供北方。LNG槽车、罐箱“南气北上”；中海油在广东地区将天然气资源通过西气东输二线管道交付北方；中国海油与中国石油等企业建立联保机制，进行天然气串换代输、设施共享、基础设施互联互通等。

冯海城认为，整体来看，今年保供工作相对比较完善，北方开始供暖后天然气资源并不紧缺，从目前的LNG价格上也能看出一点端倪。据卓创资讯数据，11月LNG均价为4507元/吨，对比去年同期下降314元/吨，或6.52%。在今年保供比较完善的背景下，预计今冬明春市场LNG价格将会比较平稳，且不会出现极端高价。

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