原标题：彰显时代价值——脱贫攻坚看赣州

脱贫攻坚是全面建成小康社会的底线任务和标志性指标,是党的十九大确定的三大攻坚战之一。2013年11月，首次提出精准扶贫方略。5年弹指一挥间，赣州通过“结亲”帮扶，扶贫、扶志、扶智，并整合乡村环境、旅游资源，借助乡村旅游开发，兴办生态农庄等实现了脱贫致富。让家家户户住上了新房，从贫困地区发展成为小康示范点。赣州是打赢脱贫攻坚的一个缩影，生动反映了习近平同志关于扶贫工作重要论述的实践伟力，起到引领的效果。

19日由赣州市委宣传部（网信办）主办、中国江西网和客家新闻网共同承办的，脱贫攻坚看赣州全国重点网络媒体主题采访活动在会昌县拉开序幕，这次活动将紧紧围绕老区人民如何脱贫致富这条主线，通过走进革命老区、红色故土，深入基层扶贫一线采风，广泛宣传脱贫先进事迹，讲好群众身边的脱贫故事，发扬“走转改”精神，深入挖掘基层扶贫的典型事例，为做好“脱贫攻坚看赣州，全国重点网络媒体主题采访活动”宣传奠定坚实思想基础，营造良好舆论氛围。

活动期间来自全国二十多家重点网络媒体记者将赴赣州会昌、寻乌、南康、上犹四个区、县采访调研，深入乡村、田间、大棚、车间等采访脱贫攻坚的亮点。其中，每一个榜样人物、每一个瞬间定格、每一帧温暖画面、每一个朴实故事，叠加在一起，矗立起了决胜脱贫攻坚的新高地、绘画出同心圆的新弧度。

脱贫攻坚不仅仅要着力解决贫困地区基础设施和公共服务建设,还要加强贫困村基层组织建设,培训创业致富带头人,培育壮大集体经济，完善建档立卡,确保精准识别等。更要发挥贫困村第一书记和驻村工作队的选派管理,发挥驻村干部脱贫攻坚生力军作用,确保精准帮扶；扎实推进“真扶贫、扶真贫、真脱贫”的要求，瞄准贫困户脱贫“收入达标、两不愁、三保障”以及贫困县摘帽“三率一度”等核心指标，解放思想、内外兼修、精准发力、综合施策。因村因户因人施策,确保精准施策。按照贫困退出标准、程序严格评估,确保脱贫成果经得起历史和实践检验。

赣州是全国较大的集中连片特困地区之一，现在距2020年只有一年多时间。一年达到奋斗目标的主体力量，在于900多万赣南儿女抓住机遇奋发有为的内生力量。

其中，会昌县带领乡亲们脱贫致富的“电商哥”吴慰跃的故事，传递着新时代致富“领路人”的温暖，深切感受到了该地区为帮扶脱贫，闪烁着“逢山开路遇水架桥”奋斗者的光芒。"

“ 我的微信朋友圈的人数有2000多人，脐橙销往全国各地。原来脐橙只能2元一斤卖给上门来收购的批发商，现在自己在朋友圈卖脐橙，能买到8.8一斤。”“网红”朱柏梅的故事也成为寻乌县的一段佳话。他是真正通过媒体宣传脱贫受益的实列，不但成为了当地的名人也得到了实惠。

南康区九江村以“公司+农户”的合作型产业扶贫模式，着力打造葛根产业基地、光伏发电等产业，帮助该地区形成自身的产业格局,打造出葛根等品牌文化,将“输血”变为“造血”,让九江村特色林果产品和农产品走好自己的路。

“一水护田将绿绕，两山排闼送青来。”初冬的上犹县仍被一片绿色包裹，青山绿水就是金山银山。当前，上犹县正依托丰富的生态资源，坚持“生态立镇、实业富镇、文旅兴镇”的发展定位，着力把“绿水青山”转变为“金山银山”，打造特色小镇，推进脱贫攻坚向高质量迈进。

一个个鲜活的故事、生动案例，记录着时代，也鼓舞着民心。用心去感受、寻找，在一个个细节中发现最真与最美，这体现了赣州以昂扬的斗志为全面决胜脱贫攻坚发起了总攻，彰显了新时代的价值，让我们奋斗有目标、前行有方向，让我们对赣州老区的明天，有了更多期冀和信心。

(责编：冯粒、袁勃)