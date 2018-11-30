全长117.5公里——在四川发达的高速路网中，11月22日通车的巴陕高速，在长度上似乎并不起眼。

桥梁55座，隧道20个，互通式立交7座……翻开这条高速路的另一组数据，短短百余公里，工程历时9年，桥隧比竟接近80%！惊叹之余，细看其地理方位：起于四川边境城市巴中，北上止于川陕交界的米仓山——这正是古蜀道中，极其艰难的一段。

“蜀道难，难于上青天”。据考证，商周时代起，北向出川的人便须翻越秦岭米仓山脉。一路险恶坎坷，留下古蜀道众多遗址，也留下无数文人墨客“望山兴叹”的吟诵。

秦岭雄关横亘，川人奋进不息。交通路网历年改进，“蜀道难”已被“蜀道通”取代：去年四川全省高速路通车总里程近7000公里，实现了全部市州通达高速；西成高铁等铁路网络相继贯通，从成都出发，不到4小时即可抵达西安……然而，古蜀道的屏障米仓山，却始终是驾车北上出川的阻碍。

“车走米仓山，一开一整天。”翻山越岭的痛苦，让不少来往川陕两地的司机遇山发愁。巴中鑫运运输公司总经理雷彪介绍，翻越米仓山时常遇到冰雪天气，不仅耗时更久，而且路途危险。遇到大雪封山时，山下堵车排起的长龙能绵延好几公里。

如今，这一切已成为历史：从巴中开车，沿巴陕高速，仅1小时便可抵达陕西汉中，4小时可抵达西安。其中，全长13.8公里的米仓山隧道横跨川陕两省，是目前已贯通的西南最长、国内第二长的高速公路隧道，艰难爬山的行程，从此变为仅需10多分钟的通途。

“现在我可以一天内来回跑两趟！明年攒钱买卡车。”在川陕交界从事货运的林永才常年将粮食、蔬菜、药材等四川特产运往汉中，再拉回电器、五金件等。

曾经望山兴叹，如今穿山而行。便捷的背后，是建设者经年累月的攻坚克难：巴陕高速全线穿越高山硬岩石区域，隧道桥梁密集。其中米仓山隧道出口端掘进达8公里，为国内独头掘进最长的公路隧道；隧道中部通风竖井深432米，直径9米，为国内在建通风竖井的最大规模。

细节设计同样“暖心”：在米仓山隧道的入洞口，一只卡通形象的大熊猫调皮地趴在洞顶，“恭送”人们出川入陕。进入隧道后，景观更为惊艳——采用LED景观带布置的洞身装饰，将巴中红叶、星空灯景融入隧道内部，让这条“便民隧道”同时成为“景观隧道”。

“赶紧把一楼的杂物间翻修了，多腾一间客房。”巴陕高速通车的消息传来，巴中市平昌县白衣镇蒿坪村村民刘国安决定扩大自家的农家乐规模：“陕西游客多，以前大多是绕道广元和达州过来的。高速路直通后，我这儿肯定更红火。”

蜀道畅通，如今已是“三箭齐发”：巴陕高速是继广陕高速、达陕高速后，四川北向出川的第三条高速公路通道。“川陕合作将更紧密，有利于扩大四川的北向开放。”四川省交通运输厅建管处副处长赵刚表示，巴陕高速有利于四川深化“四向拓展，全域开放”的战略，促进区域经济新格局的形成。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 10 版）

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