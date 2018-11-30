江西：帮企业家安心谋发展

本报南昌11月29日电 （记者魏本貌）“前期公司投入资金，从国外进口先进设备，改造升级生产线，形成大额留抵税金。这次退还500万元留抵税款，对公司而言无疑是针强心剂。”民营企业江西水晶光电有限公司财务负责人张爱华，原来办理退税时颇觉烦琐。如今税务部门主动上门，落实降成本税收优惠政策，仅两天时间就办完了退税。由于退税款及时到位，该企业流动资金紧张局面得到缓解，还减少了一笔借款利息支出。
江西近期出台22条降成本措施，聚焦进一步减轻企业税费、物流、融资、用工等方面负担，每年可为降低企业成本约360亿元。这是江西省出台的第四批降成本优环境政策举措。目前，江西省降成本优环境专项行动累计为企业减负超2380亿元。
为企业降低生产成本优化发展环境的同时，江西今年5月主动成立非公有制企业维权服务中心。维权服务中心通过967788专线电话、政企直通APP平台、来信、来访、电子邮箱等5种渠道，为非公企业和非公经济人士提供服务。运行半年以来，维权服务中心政企直通APP平台共有非公企业312959家，累计接到非公企业诉求反映882次。
“维权服务中心让企业办事‘有门’，发展‘有路’，解困‘有家’，反映出江西营商环境实实在在的改进。”南昌城开公司、福建鹰潭商会负责人表示。
同时，江西还推出建立健全企业家权益保障、服务关爱、培育锻炼、精神激励、党建引领五大机制21条的具体举措，营造依法保护企业家合法权益的法治环境、促进企业家公平竞争诚信经营的市场环境、尊重和激励企业家干事创业的社会环境，给企业家吃下定心丸、注入强心剂，让企业家轻装上阵、安心谋发展。
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