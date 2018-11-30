望G20国家共同维护自由贸易和多边贸易体制

新华社北京11月29日电 （记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰29日表示，经济全球化是大势所趋，全球自由贸易秩序和多边贸易体制应该得到有效维护。中方望G20国家共同努力，推动G20领导人第十三次峰会达成积极务实经贸成果，为构建创新包容的开放型世界经济作出贡献。
此次峰会将于11月30日至12月1日在阿根廷举行。高峰在当日的例行新闻发布会上说，G20峰会机制发展十年来，在全球经济治理中发挥了重要作用，并实现了从危机应对向长效治理机制的转变。目前，贸易投资机制已成为G20重要的合作支柱。
当前，全球经济面临的风险挑战明显增多，特别是保护主义、单边主义给世界经济增长带来不确定性，亟需各方合作应对。高峰说，中方愿与主席国阿根廷以及其他各方一道，进一步加强贸易投资领域合作，保持市场开放，挖掘经济增长新动能；进一步深化发展领域合作，继续把落实2030年可持续发展议程作为重要工作，帮助发展中国家更好地分享全球化红利；进一步凝聚各方共识，支持多边贸易体制，维护全球自由贸易。
此外，WTO近日发布的一份声明称，近半年来，G20国家采取了大量新的贸易限制措施，所涉贸易规模约是前一个时期的6倍。对此高峰表示，中方始终认为，经济全球化是大势所趋，全球自由贸易秩序和多边贸易体制应该得到有效维护。中国希望与所有经济体一道，共同建设创新包容的开放型世界经济。
高峰说，G20成员GDP占全球总量的86%，贸易额占全球的近80%。中方希望与各成员一起，就国际贸易等议题进行坦诚、深入、建设性对话，努力推动取得积极成果，为新形势下全球经贸可持续增长注入新动力。
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