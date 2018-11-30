西藏4万吨青稞加工生产线投产

本报拉萨11月29日电 （记者鲜敢）日前，随着年产4万吨青稞米综合加工生产线的开机投产，西藏技术最先进、加工能力最大的青稞精深加工园区在日喀则市正式竣工投产，将西藏独特资源转化为高原特色农产品，推动西藏青稞产业现代化、产业化、品牌化发展。

据介绍，占地146亩的青稞精深加工产业园区总投资达8.23亿元，是西藏自治区政府重点扶持的精准扶贫项目。园区主要规划了青稞米综合加工、青稞精酿啤酒和饲草加工等四条现代化生产线，采用“科技+企业+农户”的生产模式，通过“扶贫分红+劳务收入+订单收购收益+社会帮扶”的方式开展精准扶贫，为当地提供新增就业岗位360个，新增就业人员3000人以上，帮助建档立卡贫困户月增收3000多元。

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