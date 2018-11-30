国产游戏加速“出海”

“本季度，我们的海外游戏收入在游戏总收入中的占比首次超过10%。”近日，网易CEO丁磊在公司发布第三季度财报后兴奋地表示。数据的背后，显示的是网易游戏国际化的重要进展。

不只是网易，近年来，中国游戏产业发展迅猛，众多国产游戏不仅吸引国内玩家，同时也风靡海外。不论是游戏数量、下载量还是综合收入，国产游戏“出海”在各方面都表现不俗。与此同时，游戏作为一种文化产业，在带动海外玩家参与电子竞技的同时，也让中国文化元素不断走向世界。

游戏“出海”成绩不俗

国产游戏“出海”情况如何？我们可以先来看一组数据：

相关统计显示，2017年中国自主研发的网络游戏海外市场收入达82.7亿美元。不久前出炉的《2018年1—6月中国游戏产业报告》表明，今年上半年，中国自主研发网络游戏海外销售收入达46.3亿美元，同比增长16%。中国“出海”游戏中，收入超过100万美元的已经增至243款。

举例来说，比如IGG旗下热门游戏《王国纪元》上线两年多来已经在85个国家和地区的App Store中拿下游戏畅销榜第一，全球营收已超过8.25亿美元；国产武侠游戏《诛仙》移动版于2017年陆续上线新加坡、马来西亚、泰国、越南的iOS和Google Play平台，一周内取得免费下载、畅销榜双榜第一。中国游戏产品已经覆盖东南亚、欧美、日韩、俄罗斯、中东等地。

“如果说现在你看到有外国网友在社交平台上发帖子要求组队一起玩《王者荣耀》，真的不需要太惊讶。因为许多中国的网络游戏尤其是手游已经在国外拥有了众多粉丝。”在接受记者采访时，资深游戏迷、在美国读书的中国留学生宏宇表示。

借力传播中华文化

“游戏为我打开了认识中国的一个新途径，我现在对中国传统文化的东西更感兴趣了。”在今年8月的德国科隆游戏展上，来自当地的12岁男孩列农克斯在体验完中国网络游戏《河洛群侠传》后，为其中的武术招式、中国古典画面和传统音乐所吸引。

不只是《河洛群侠传》，许多国产网络游戏都以中华文化为背景，将历史典故、名胜古迹、风土人情等元素内化于游戏体验中。这样的形式深受国外玩家欢迎。

比如中华美食游戏《食物语》网罗了佛跳墙、孔府菜等中国各地美食，展现中国博大精深的美食文化；网易推出的《绘真·妙笔千山》则融入中国国画元素，以传世名画《千里江山图》为背景，从古画中提取山水线条色彩，组成不同的游戏场景；而《王者荣耀》更是把荆轲刺秦王、后羿射日等典故融入其中，游戏中英雄的台词也透着浓浓的“中国风”，如“有朋自远方来，不亦乐乎”等。

这种方式让许多国外玩家在接受游戏本身的同时，也在潜移默化中受到中华文化的影响。

做好落地抱团前行

在国产游戏“出海”获得成绩的同时，也面临着一些挑战。“由于一些游戏研发者对海外玩家习惯、海外法律制度、文化习俗等缺乏足够了解，对海外运营工作缺乏相应经验和能力，导致其游戏出现水土不服等难题。”汇量科技（Mobvista）创始人兼CEO段威表示，解决中国游戏在“出海”过程中面临的问题，需要中国企业抱团出海，做好海外运营。

在这一方面，部分国内的互联网平台起到了作用。例如腾讯游戏平台（WeGame）就致力于加强对中国“出海”游戏的引导和支持，帮助中国游戏精准找到适合海外各地用户的沟通方式。

作为一个互联网平台，汇量科技依托大数据分析和AI技术，能够为国产游戏在海外落地精准寻找客户群、广告投放平台、推广模式等。“目前我们已建立起一个覆盖全球200多个国家和地区的平台，全球的广告展示数每月超过3000亿次，在用户获取、精准营销和流量变现方面都可以帮助国内游戏企业更好地落地海外。”段威说，除此之外，他们在海外已设立10余个办公室、搭建本地化团队。基于对当地文化的深度认知，他们有信心帮助国产游戏顺利打入当地。

(责编：袁勃)