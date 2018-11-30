原标题：社保领域失信企业将受联合惩戒

国家发改委11月29日消息，国家发改委、人民银行、人社部、医保局等28部门联合签署了《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（以下简称合作备忘录）。

根据合作备忘录，联合惩戒的严重失信、失范行为主要包括以下情形：用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查，不如实提供与社会保险相关各项资料的。

(责编：朱江、赵爽)