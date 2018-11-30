地方密集开会稳增长 确保完成预期经济目标

地方前三季度经济报日前已悉数出齐。31个省份中，9个省份经济增速比上半年略有提升，4个省份增速与上半年持平，18个省份增速出现回落。
2018年还剩一个月时间，守住增长底线、确保完成全年目标成为各地最迫切的经济任务。11月中下旬以来，各地密集召开经济工作推进会，全力冲刺攻坚。
比如，甘肃省提出，各地各有关部门要增强完成全年目标任务的紧迫感，自我加压、主动作为，全力攻坚冲刺，真正做到精心上手、精细调度、精准对接，把稳增长的潜力挖深挖足，尽最大努力完成经济社会发展目标任务。
中国财政科学研究院宏观经济研究中心研究员王志刚对《经济参考报》记者表示，总体上看，经过努力，大部分地方今年经济达到年初目标问题不大。
“从全国来看，年内实现6.5%的增长目标也应该没有悬念。”摩根士丹利首席经济学家章俊也对《经济参考报》记者表示，目前各地仍在积极推进基建，这主要还是着眼明年。虽然10月份基建投资小幅反弹，但基础依然不够稳固。
山西省11月27日就明确提出，转型发展、社会进步说到底要落到项目上。要进一步加强重大项目谋划工作。抓住国家增大基础设施领域补短板力度的机遇，聘请高端团队，谋深谋透具有重大支撑作用的基础设施项目。
章俊认为，明年要注意的问题还是防止地方政府债务和杠杆率的反弹，以及避免单纯为了稳基建而盲目投资的行为，要注重提升投资的效率。
“关键是如何平衡好稳增长和防风险的关系，短期调控和长期供给侧结构性改革的关系，不能为了保增速而扩大无效、低效投资，更不能回到投资驱动的旧模式，要更加注重投资的质量，要看重投资的综合效益，补短板和优化资源配置，助推经济社会高质量发展。”王志刚说。
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