又错过买房机会？时隔14个月房价涨幅再次反弹

中新经纬客户端11月30日电 房价涨幅在连续14个月同比收窄后，近期开始出现反弹。易居研究院29日发布的报告显示，10月，其监测的100个城市新房成交均价为13203元/平方米，同比增长7.9%；房价环比下跌的城市数量略有减少，由上月的31个降至24个。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，今年第四季度，房企会积极加入到降价促销的行列中，加之目前新盘项目较多，市场营销的竞争程度将更加激烈。在这种情况下，房企会调整定价策略，进而影响相应城市的成交均价。

“当然，这也说明房地产市场的调控效应正不断显现，房价过高的态势也逐渐得到遏制，对于购房者而言，房价的泡沫正在减少。”严跃进表示。

房价涨幅再现反弹迹象

今年10月，房价继续攀升。据易居研究院监测数据，100个城市新建商品住宅10月份的成交均价为13203元/平方米，环比增长0.9%，同比增长7.9%。

从历史数据可以看出，10月百城新房成交均价同比上涨7.9%，增幅较之前有所扩大。报告称，百城房价同比上涨曲线在2017年7月创下历史新高，达到27.6%，随后持续收窄，至今年9月，房价已连续14个月保持同比增幅收窄态势。不过，10月份此类曲线有所上扬，从9月份的7.7%扩大到7.9%。

严跃进指出，这是房价涨幅在连续14个月同比收窄后的首次反弹。

具体来看，今年10月，100个城市新建商品住宅中，一线、二线、三四线城市成交均价同比增幅分别为6.9%、12.1%和5.6%。相比9月份的4.3%、12.6%和5.7%，一线城市有所扩大，二线城市、三四线城市则有所收窄。其中，宜昌、日照和北海等城市房价同比增幅较大，分别达到了54%、42%和39%；大厂、廊坊和香河等城市房价下跌最明显，跌幅分别达到了27%、27%和25%。

数量方面，今年10月，100个城市中房价环比下跌的城市数量为24个，相比9月份的31个有所减少。今年1-10月，房价下跌的城市数量分别为39个、28个、34个、31个、23个、26个、20个、24个、31个和24个。

此外，报告还提到，100个城市中房价突破2万元/平方米的城市共有12个，包括上海、深圳、北京、厦门、三亚、杭州、福州、南京等。其中，房价最高的城市为上海，达到55145元/平方米。此外，苏州、海口、东莞等城市的房价也开始接近2万元的均价水平。

严跃进分析称，10月份各地预售证管控放松，部分高价楼盘正密集入市，进而拉升了成交均价水平。

库存重返上行通道

易居研究院发布的百城住宅库存报告显示，截至2018年10月底，100个城市新建商品住宅库存总量为43719万平方米，环比增长0.5%，同比减少2.9%。

“观察历史数据，2015年1月份以来，全国100城库存规模就呈现出持续性的下跌态势，虽然中间个别月份有所反弹，但下跌的趋势不改。而今年9月份库存规模明显增长，属于首次显著攀升的态势。10月份继续保持增长态势。总体上看，库存走势迎来拐点，四季度正步入上行通道。”严跃进向中新经纬分析。

在供求关系上，10月，100个城市新建商品住宅月度新批准预售面积为4742万平方米，环比减少15.4%，同比增长54.6%；新建商品住宅成交量为4511万平方米，环比增长3.0%，同比增长11.4%。严跃进认为，整体来看，10月份市场走势弱于预期，虽然供应规模较大，但成交的成色是不足的。

值得注意的是，房地产市场在连续9个月出现供小于求后，9月份首次出现供大于求态势，10月份继续维持此态势，这意味着房企将重新面临较大的去库存压力。

不过，从趋势上看，新房存销比已开始逐渐走出历史低位水平，即在9个月历史低位水平上小幅反弹。报告显示，10月，百城新房存销比为9.2个月，与9月基本持平。

严跃进指出，从当前的情况来看，各大城市的存销比数值仍呈现较大差异。数据显示，上述100个城市中，19个城市的存销比大于16个月，去库存压力依然较大；66个城市的存销比小于12个月，去库存周期相对偏小。

严跃进认为，全国百城库存数据最近两个月持续上涨，说明供给规模较大，而市场去化效果一般。一方面，库存增加也使得房企营销压力增大，进而会更加依赖以价换量的策略；另一方面，库存规模增加，一定程度上也解决了当前城市库存不足和缺货的状态，同时也增加了购房者议价的空间。

“11-12月，预计各地预售证发放节奏依然会加快，供应规模依然会放量。而市场观望情绪近期还比较浓厚，市场交易难言明显反弹，所以住宅库存规模或有继续攀升的可能。此类库存走势将继续倒逼房企主动降价，以加快可售项目的去化速度和年度销售目标的完成。”严跃进表示。

(责编：李玥、杨曦)