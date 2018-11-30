立好规矩，网红店才“红”得久

一些网红店“开得快、倒得也快”，没有实现“长红”，归根到底是赚快钱的“流量思维”在作祟，追求短期效应

最近，两则有关网红店的消息引起人们关注。一是广州一家餐饮网红店被曝出用变质肉和发霉大米配餐，存在严重卫生安全隐患，监管部门检查还发现，该店有些经营点竟没食品经营许可证。二是上海某网红餐厅倒闭，旗下14家门店全部关门，340余名员工被欠薪约330万元，实际经营人处于失联状态。

所谓网红店，是指近些年通过网络手段积攒高人气的商铺。这些店铺推出的产品往往靠颜值吸睛，并利用社交媒体传播。开店之初，人气很高，但一段时间之后，大多会经历从门庭若市到门可罗雀的“大落差”。比如，第一代网红店“赵小姐不等位”已不见踪影，火锅店“小龙坎”被曝回收“口水油”后元气大伤，“一笼小确幸”出现食物中毒事件……

一些网红店“开得快、倒得也快”，来去一阵风，没有实现“长红”，原因何在？有的是没守住保障“舌尖安全”的底线，成为众矢之的；有的是“无证”上岗，被取消了经营资格。追求短期效应、缺少连贯的发展思路，是他们的“通病”。以“网红风”刮得最猛的奶茶行业为例，门槛低让创业投资大批涌入，借助短视频、直播平台等网络手段开展推广，奶茶品牌门店遍地开花，摊子大了，管理不成熟，品控把不牢，就很容易发生问题。说到底，这都是赚快钱的“流量思维”在作祟，没有按照“百年老店”的“长线思维”进行稳健投资与产业布局。

市场监管缺位、规矩不全，是网红店“乱象多”“总犯病”的外因。有些服饰、食品网红店，并无线下实体店，多以微商等虚拟形式进行营销，一旦出现侵犯消费者权益事件，就玩起“躲猫猫”的游戏。要适应商业新模式、新业态的发展趋势，织密监管网，守住规矩，堵住漏洞。

“网红”并非一个贬义词，有的网红店至今一路飘红，比如图书领域的诚品书店、食品领域的一些老字号餐馆，其推出的新品持续为消费者所追捧。这背后的共同点在于：“店主”们认识到，网红店也是实体店，既然如此，就脱不开诚信经营、品质立身的行业圭臬，要持中守正、本分做事，承担起与名气对等的社会责任感，保障消费者合法权益。同时，按市场规律办事，循序渐进创新，以持续不断的优质产品和服务赢得回头客。

任何一个行业、企业的发展都需要一套完整的规则来护航，网红店也一样。对于那些假借创新名头、打政策擦边球的网红店，有关部门要完善监管体系，强化制度刚性约束，利用大数据技术对点评网站消费者的评论进行甄别、判断，提高监管针对性。坚持勤巡查、严执行、出重拳，建立常态化排查和不定时抽查机制，严查侵权行为，提高违法成本，彰显规矩的威慑力。这不仅是为了保护消费者合法权益，其实也有利于网红店“红”得更久。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 18 版）

(责编：赵爽、杨曦)