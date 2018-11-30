“零钱理财”需用心选择

11月8日，腾讯理财通、腾讯金融科技智库联合发布《国人零钱报告》，这是国内首次从零钱管理角度形成的研究成果。数据显示，国人零钱规模高达1.7万亿元。

《报告》中定义的零钱，包括随身携带的小额现金、储蓄卡活期余额、信用卡额度，以及第三方支付工具余额、即时消费基金、互联网信贷额度等等。数据显示，高达87.4%的零钱没有发挥理财功能，规模高达1.5万亿元，造成年均573.2亿元的收益损失。

这个损失不可小觑。对老百姓来说，少了笔细水长流的财富；对经济发展来说，这部分资金“血氧”没能有效利用。因此还是要想方设法“集零为整”，孳息滚利，做大蛋糕并且利用好。

第三方支付账户余额超过现金，成国人零钱支付首选

目前，我国移动支付普及率超过70%，已成为移动支付第一大国，其中支付宝、微信支付等第三方支付因具有方便、快捷，以及可以避免假币、被盗等风险的优势，比例逐年上升。《报告》对1万份样本的数据分析显示，第三方支付工具余额居于所有常用支付方式余额之首，超过了现金。

可是，留存在第三方支付平台账户里的零散资金，虽然用起来方便，但不像借记卡里的资金还有利息收入，“电子零钱”基本上是零收益。《报告》分析，由于小额资金不足以产生显著收益，很多人对“零钱理财”不上心：有48.12%的人觉得金额小、收益少，36.14%的人认为不需要，26.24%的人不喜欢“提现”时收费，25.64%的人时间精力顾不上，24.55%的人没找到合适的产品，15.84%的人担心影响消费，13.55%的人担心资金安全。

专家指出，此次发布的《报告》反映了一个趋势：“电子零钱”支付越来越普及，“零钱理财”有市场有需求，金融机构应进一步优化产品和改善服务。

银行与第三方支付平台在“零钱理财”方面各有千秋

北京居民小林一直是某第三方支付平台“零钱理财”的拥趸。“方便、场景化，小额度随用随取。”她说。不过，最近小林的想法有所改变。

9月29日，中国银保监会公布实施了《商业银行理财业务监督管理办法》，规定将理财产品区分为公募和私募理财产品，单只公募理财产品销售起点由5万元降至1万元，同时允许公募理财产品通过投资各类公募基金间接进入股市。

10月19日，银保监会再次公布《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》，允许商业银行下设从事理财业务的非银行金融机构，未来商业银行理财子公司发行的理财产品将不再设置起点金额。“今后银行系理财产品的‘门槛’，可能降到两三百元。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼说，两个新规实施后，在销售渠道上，银行理财子公司的理财产品可通过代理方销售，而不局限于吸收公众存款的银行业金融机构。允许子公司发行的理财产品直接投资股票，有助于提高银行理财业务的盈利能力。理财产品不再设置销售起点金额，有助于银行理财产品更加普惠化，覆盖更多的普通投资者。

业内人士预测，银行理财新规的实施，将分流一部分原来用第三方支付平台零钱理财的客户。

“二者各有千秋，还应取长补短，更好地满足老百姓的需求。”董希淼说。

从方便的角度看，第三方支付平台的社交场景化、操作快捷是其最突出的优势。比如微信发红包、消费转账等，会产生大量零钱，手机一键操作就能理财。相比之下，银行的理财产品操作上没有那么便捷，与支付场景结合不够紧密，未来还要下大力气改进服务。

从安全性看，银行理财更胜一筹。“有些‘宝宝类’零钱理财宣称其收益是活期存款的十几倍，但并没有对客户提示风险。实际上，客户不是把钱‘存’进去，资金是去购买货币市场基金了；客户把钱转出来，也不是‘提现’，是赎回货币市场基金。货币市场基金尽管相对稳健，但作为理财产品，还是有一定风险的，出现亏损的案例，在国内外都有。而存款的背后是银行信用，即使银行破产了还有存款保险作为保障”。董希淼说。

从收益看，随着央行多次定向降准，市场流动性整体走向合理充裕，货币市场基金的收益率在下降，用户需要关注这一点。

从流动性看，今年央行《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》出台之后，对快速赎回额度、使用方面有一定的约束，并非随用随取。比如T+0赎回提现单日最高1万元，严禁用货币市场基金份额进行支付等等，对用户投资理财习惯和流动性安排带来一些影响。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 17 版）

(责编：赵爽、杨曦)