葡萄牙电力公司与中国长江三峡集团成为长期战略伙伴，合作建设了拜罗风电站。图为拜罗风电站的风力发电机组。

本报记者 冯雪珺摄

从葡萄牙首都里斯本驱车往北130多公里，记者来到了中葡合作建设的拜罗风电站。站在山顶上远远望去，11座“大风车”顺着山脊依次排开，景象颇为壮观。拜罗风电站每年发电量可达6.5万兆瓦时，目前由葡萄牙电力公司（简称葡电）与中国长江三峡集团合作运营。

葡电是欧洲主要的电力运营商之一，企业年收入占葡萄牙国内生产总值的近1/10。受欧债危机的冲击，葡电一度面临经营困难。葡电最终选择三峡集团作为长期战略伙伴，得以重新焕发活力。

“在合作中感受到了平等和尊重”

葡电员工伊内斯·坎迪度对记者介绍说，拜罗风电站不需要日常驻站运行人员，只有一个15人的片区巡视团队。位于葡萄牙、西班牙和美国的远程监控站负责全天候监测运行状态，以便及时发现和处理机器故障。坎迪度说，拜罗风电站的有效运行时间占比高达99%，建成之初就已经开始盈利。

葡电员工安娜对记者表示，葡电选择三峡集团作为长期合作伙伴是一个正确的决定。“感谢中国企业参与葡电的发展建设。我们与中企在合作中感受到了平等和尊重。”

葡萄牙前经济部长曼努埃尔·卡布拉尔在接受记者采访时表示，欧债危机期间，中国企业对葡萄牙经济前景表现出了坚定信心，并以实际行动参与到葡萄牙的经济建设发展当中。葡萄牙政府对此深表感谢。“事实证明，中企是值得信赖的长期合作伙伴。”

值得注意的是，葡电与三峡集团合作的几年间，双方在葡萄牙语国家共同开展了很多电力合作项目，并携手帮助中国多地升级改造智能电网系统。

在葡电能源管理部门数据分析岗位工作了3年多的若昂·卡斯特罗，今年9月与9名同事被派往三峡集团总部培训了1个多月。“第一次亲眼看到世界最大的水利枢纽工程之一——三峡大坝，我感到十分激动。”卡斯特罗告诉记者，对技术人员而言，参与建设大型电力项目能够极大提升业务能力和锻炼自己，他十分期待被总部派往重庆参与电网升级项目建设。

“葡中合作具有天然的互补性”

目前，葡电的融资环境已逐步恢复到危机前正常水平，国际信用评级被回调至投资级，股价也创下了10年来的最高水平。葡电2017年企业净利润达到11.13亿欧元，创危机发生以来新高。葡电还成为南欧国家中第一批通过自身信用发行债券、恢复融资能力的企业。

“感谢中企帮助我们把葡电留在葡萄牙。”葡电首席执行官安东尼奥·梅希亚对记者表示，“在出售股权的过程中，曾有包括德国、法国、西班牙、巴西等国的多家国际大型能源企业提出过合作意向，但我们有自己的顾虑”，梅希亚说，很多欧洲企业出于短期财务投资的考虑，往往对收购的公司进行拆分、重组，甚至选择直接退出本地市场。葡萄牙的企业在这方面有过惨痛教训。相比而言，中国企业具有更加长远的战略眼光，更注重产业投资安排和长远布局，更符合葡电的发展诉求。

三峡国际副总经理、三峡欧洲公司总经理吴胜亮表示，葡电当初陷入困境主要源于欧债危机的大环境，这家企业本身的电力技术过硬，公司管理也不存在结构性问题。中葡双方开展合作后，三峡集团决定既不拆分原有企业、也不变更管理层，这一举措受到了葡方的支持和欢迎。

“葡中合作具有天然的互补性，合作前景十分广阔”，梅希亚强调，“信任是葡中企业得以长久合作的一大基石。这不是瞬间拥有的，而是需要经过时间的检验。葡中两国间的信任如同葡萄酒一般，越品越香。”

（本报里斯本11月29日电）

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 21 版）

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