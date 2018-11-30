国家医保局向地方交办欺诈骗保线索

本报北京11月29日电 （记者李红梅）记者从29日国家医保局打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动“回头看”工作部署会上获悉：从11月21日至28日，通过举报电话、信件、微信等渠道，国家医保局已收到有效线索228例。这些线索将移交各地并要求限时办结。
11月20日以来，国家医保局开通打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动举报投诉电话、微信平台等渠道，收到228例有效线索。其中70%涉及医院诱导参保人员就医问题，其余线索涉及定点药房串药、基层医疗卫生机构扣卡盗刷等问题。在当天部署会上，这些线索被移交给有关地方，并被要求在30个工作日内限时办结。
国家医保局局长胡静林在会上提出，在“回头看”行动中，要重点查处诱导参保人员住院、盗刷和冒用参保人员社会保障卡、伪造医疗文书或票据、协助参保人员套取医保基金、虚记或多记医疗服务费用等行为；对零售药店，要重点查处刷卡套取医保基金等行为；对参保人员，要重点查处通过票据作假骗取基金等行为。
建立举报奖励制度，鼓励更多群众积极举报。除了对外畅通举报渠道，对内还要完善通报机制，将各类案例特别是作案手法广而告之。
此外，各级医保部门都要细化、硬化协议条款，综合运用约谈、拒付费用、暂停结算等经济手段，让蓄意骗保的人付出惨痛经济代价。
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