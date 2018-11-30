今年固废进口量同比减少52.8%

本报北京11月29日电 （记者寇江泽）29日，禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革部际协调小组第一次全体会议在北京召开。记者获悉：截至11月15日，今年全国固体废物进口量为1861万吨，同比减少52.8%。

该协调小组组长、生态环境部部长李干杰表示，2018年部际协调小组各成员单位各司其职，通力合作，积极完善固体废物进口管理制度，强化洋垃圾非法入境管控，构建禁止洋垃圾入境长效机制，大力提升固体废物回收利用水平，妥善处理改革过程中出现的各类问题，推动改革工作取得重要进展。

目前，禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革已步入深水区，面临的形势更加复杂，如期完成改革目标任务更加艰巨。“必须保持清醒的思想认识，做好充足的心理准备，研究制定周密的应对措施，既坚定改革的决心，又坚定改革的信心，以抓铁有痕、踏石留印的干劲抓实抓好每一项工作。”李干杰说。

李干杰表示，要以钉钉子精神抓好2019年禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革工作，圆满完成调控目标和各项改革任务。要积极推动固体废物污染环境防治法修订；要强化洋垃圾非法入境管控力度；要提升国内固体废物回收利用水平；要充分发挥协调小组的机制保障作用。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 14 版）

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