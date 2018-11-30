中国是全球经济发展的关键要素（国际论坛）

中国秉持平等合作、互惠互利原则，强化与中国的伙伴关系对于巴西等拉美国家来说有着重要意义

在2008年国际金融危机背景下，二十国集团领导人峰会机制应运而生。二十国集团被认为将促进全球经济的长期合作。伴随着新兴市场国家的良好表现，它们以更加积极的姿态参与到全球经济发展的进程中，金融危机随后被成功化解。世界银行和许多相关国际机构的研究都表明，新兴市场国家在全球经济中扮演着日益重要的角色。

中国在应对和解决全球问题上一贯保持积极主动作为。在当前的全球背景下，中国发挥了更为突出的作用，在全世界范围内承担起更多的责任。例如中国国家主席习近平所倡导的构建人类命运共同体理念基于所有国家都求同存异、携手奋斗，共同捍卫世界的和平与稳定。在具体行动方面，“一带一路”是构建人类命运共同体的实践平台，这一宏伟计划将促进各国共同发展，推动全球经济治理体系的变革。

当前的中国经济增长率在6.5%左右，相比于2008年有所下降，但只要我们仔细研究这些数字就会发现其重要意义。与发达国家的增长速度相比，中国仍然保持着令人羡慕的经济表现。2008年中国的GDP为4.6万亿美元，2017年达到12.2万亿美元。中国经济体量不断增大，即使经济增长率下降，其经济增量仍然非常可观，每年增量相当于贡献了一个中等发达国家的经济规模。

事实上，中国对世界经济的贡献不仅在于这些数字。中国是120多个国家和地区的主要贸易伙伴。无数事实表明，中国已成为全球经济发展的关键要素，在世界舞台中扮演了极为重要角色。中国秉持平等合作、互惠互利原则，强化与中国的伙伴关系对于巴西等拉美国家来说有着重要意义。

今年二十国集团领导人峰会的主题是“为公平与可持续发展凝聚共识”。在我看来，本次峰会还有一个中心议题：促进国际关系民主化。这是一直以来都应该被列入重要国际会议议程的主题，只有实现国际关系民主化才能保证多边主义力量对冲当前盛行的保护主义和孤立主义倾向，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。中国是唯一一个将这一议题系统地纳入其外交方略的国家，一直以来都坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，支持联合国发挥积极作用，支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。期待今年的二十国集团领导人峰会能在推动国际关系民主化方面发挥重要作用，坚持捍卫多边主义，应对共同挑战、实现共同发展。

（作者为巴西中国研究中心主任、瓦加斯基金会大学国际法教授）

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 03 版）

(责编：赵爽、杨曦)