本报北京11月29日电 （记者张洋）国务委员、公安部部长赵克志29日在全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议上强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、提高政治站位，忠实践行以人民为中心的发展思想，加强组织领导、强化工作措施、严格落实责任，严厉打击、全面治理电信网络新型违法犯罪，不断把打击治理工作向纵深推进，切实维护社会和谐稳定和人民群众生命财产安全。
赵克志要求，要在全国范围内组织开展为期一年的新一轮打击治理电信网络违法犯罪专项行动，保持严打高压态势，迅速掀起打击电信网络新型违法犯罪高潮。要更加注重追赃挽损，最大限度减少受害群众的经济损失。要压实主体责任，强化整治措施，着力推动重点整治，坚决扭转重点地区案件高发的状况。要加强源头治理，严格落实金融、电信、互联网等领域的整治措施，全面提升部门监管和行业治理能力。要深入开展形式多样的宣传教育活动，不断增强广大群众的识骗防骗意识和能力。
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