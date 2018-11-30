原标题：成品油调价创近四年最大降幅 加满一箱油将少花20元

证券日报记者 苏诗钰

本计价周期以来，欧美原油期货震荡下跌，年内涨幅全部回吐完毕。卓创资讯成品油分析师张肇欣昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，国内原油变化率在负值区间大幅下滑，本轮成品油零售限价面临下调，且有望创下近四年最大跌幅。

2018年成品油零售已迎调价窗口兑现23次，其中下调窗口9次，上调窗口13次，搁浅一次，累计汽、柴油价格分别上调545元/吨、530元/吨。

本次调价窗口为年内第24次，截至11月29日，本轮第9个工作日，中宇资讯测算原油变化率为-10.68%，原油估价62.828美元/桶，较基准价跌7.511美元/桶，暂预计11月30日24时成品油零限价下调500元/吨。

根据中宇资讯统计全国24个实行一省一价地区除海南以外，此次成品油零售价下调兑现后，国内汽油价格将全面回归“6元时代”。

据卓创资讯测算，本次调价政策落地后，全国大多数地区92#汽油将回到“6元时代”，广大私家车主出行成本将继续下降，油箱容量在50L的家用轿车，加满一箱油将少花20元左右。

中宇资讯成品油分析师胡雪昨日告诉《证券日报》记者，近期国际原油市场利空因素占据上风，美国原油库存连续回升，俄罗斯对于减产的模糊态度，都在不断加剧市场的看空情绪。目前来看，受国际油价近期显著下行影响，预计下一轮成品油调价下调概率仍旧较大。下调窗口兑现时间临近，且临近月底需求量不高前提下，调价意义不大，预计近日国内汽油柴油报价或仍将延续稳中趋弱运行。

张肇欣认为，目前供应担忧情绪仍存，短期内国际油价难以有效回暖。市场静待12月6日的欧佩克会议，该会议将指引2019年油市走向。本轮限价下调政策落实后，重新计算后的国内原油变化率仍旧处于负值区间，下一轮成品油限价调整即12月14日，有望迎来“四连跌”。

(责编：杨曦、仝宗莉)