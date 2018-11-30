成品油调价创近四年最大降幅 加满一箱油将少花20元

证券日报记者 苏诗钰
本计价周期以来，欧美原油期货震荡下跌，年内涨幅全部回吐完毕。卓创资讯成品油分析师张肇欣昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，国内原油变化率在负值区间大幅下滑，本轮成品油零售限价面临下调，且有望创下近四年最大跌幅。
2018年成品油零售已迎调价窗口兑现23次，其中下调窗口9次，上调窗口13次，搁浅一次，累计汽、柴油价格分别上调545元/吨、530元/吨。
本次调价窗口为年内第24次，截至11月29日，本轮第9个工作日，中宇资讯测算原油变化率为-10.68%，原油估价62.828美元/桶，较基准价跌7.511美元/桶，暂预计11月30日24时成品油零限价下调500元/吨。
根据中宇资讯统计全国24个实行一省一价地区除海南以外，此次成品油零售价下调兑现后，国内汽油价格将全面回归“6元时代”。
据卓创资讯测算，本次调价政策落地后，全国大多数地区92#汽油将回到“6元时代”，广大私家车主出行成本将继续下降，油箱容量在50L的家用轿车，加满一箱油将少花20元左右。
中宇资讯成品油分析师胡雪昨日告诉《证券日报》记者，近期国际原油市场利空因素占据上风，美国原油库存连续回升，俄罗斯对于减产的模糊态度，都在不断加剧市场的看空情绪。目前来看，受国际油价近期显著下行影响，预计下一轮成品油调价下调概率仍旧较大。下调窗口兑现时间临近，且临近月底需求量不高前提下，调价意义不大，预计近日国内汽油柴油报价或仍将延续稳中趋弱运行。
张肇欣认为，目前供应担忧情绪仍存，短期内国际油价难以有效回暖。市场静待12月6日的欧佩克会议，该会议将指引2019年油市走向。本轮限价下调政策落实后，重新计算后的国内原油变化率仍旧处于负值区间，下一轮成品油限价调整即12月14日，有望迎来“四连跌”。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】