原标题：外籍教师乱象：伪造文件骗护照 培训一小时即上岗

谁让18名外教无证上岗？

外籍教师缺口让犯罪分子看到商机：伪造文件骗护照 培训一小时即上岗

随着百姓生活水平的提高，家长对孩子的教育越来越重视，各种“双语幼儿园”“国际幼儿园”也如雨后春笋，层出不穷。随之而来的，是社会对外籍教师需求的巨大缺口。一些犯罪分子盯上其中商机，但他们并不通过正规程序招录合格的外籍教师，而是网上招募外籍人员，非法组织入境，然后送到各个学校担任外教，从中牟取暴利。近日，重庆市渝中区检察院以涉嫌组织他人偷越国(边)境罪、出售出入境证件罪，对汪洁、张刚等4名犯罪嫌疑人提起公诉。

网上招募外籍人员

被告人汪洁是重庆某教育咨询服务公司的法定代表人，负责全职外教的招聘。

据汪洁交代，她主要通过网络发布广告，以及外教间的互相介绍找到有意向的外籍人员，然后对其进行网络面试。通过面试后，汪洁便会联系公司的另一个股东李红，由李红负责和外籍人员保持联系，同时寻找有外教需求的幼儿园。待李红找到合适的幼儿园后，便安排外籍人员申请旅游签证入境。

汪洁对外籍人士的面试很随意，通过微信上几句简单的问答，汪洁便认定合格，18名外籍人员到重庆从事外教工作。尽管有外籍人士直接告诉汪洁，自己只有初中文化，汪洁依然会让其通过面试。

在汪洁的公司，经过一周的培训，这些外籍人士就会以外教的身份进入各个幼儿园，当起英语老师。当幼儿园急需外教时，这一周培训时间也会省去。

来自南非的Alice说，她在汪洁的公司只接受了1个小时的培训，就被派到位于大竹林的一家幼儿园上课。

伪造文件骗取护照

旅游签证的时间有限，为使外籍人员能够长期在重庆从事教学工作，汪洁动起了歪脑筋。

旅游签证或者商贸签证到期后，汪洁、李红通过出具公司的邀请函或向其他公司购买商贸签证等方式，安排外籍人员骗领贸易或访问等签证。因外籍人员不具备国家有关部门规定的在华务工条件，汪洁、李红指使公司员工利用伪造的国外有关机构印章为外籍人员伪造无犯罪记录证明、学历证明，然后骗领外国人工作许可和居留许可，使外籍人员继续在华务工。

2013年以来，汪洁非法组织18名外籍人员偷越国(边)境91次；李红自2015年以来，非法组织12名外籍人员偷越国(边)境62次。

办案检察官介绍，该院起诉的4名被告人受过良好的教育，但法律意识淡薄。在被告人的电脑里，存储有大量无犯罪记录证明、学历证明模板，只要有需要就可以轻松伪造各种证明材料，从相关职能部门骗取居留许可，帮助外籍人员长期非法滞留国内，从事教育工作。

无证上岗牟取暴利

由于市场对外教的推崇，外教供不应求。汪洁供述，公司平时将外教分为两类，一种是全职，把外教放到一个固定的幼儿园上课，公司按月薪支付外教报酬；另一种是兼职，外教工作不固定，可以去不同幼儿园上课，根据具体课时支付外教报酬。

组织非法入境的外籍人员到幼儿园上课，给汪洁带来丰厚的回馈。汪洁所在的公司，是她花费8万元买下的，从2015年开始，每月可以为她带来10余万元的收入，且年年增长。

办案检察官表示，被告人的行为，除了对国(边)境的正常管理秩序造成破坏，也给幼儿的人身安全带来危险。这些外教无法提供无犯罪证明，有关单位无法掌握这些外籍人士的前科情况，容易造成管理真空，形成安全隐患。社会上曾经发生过非法入境外籍人士涉嫌猥亵罪的案件。在侦查过程中，才发现该外籍人士有猥亵前科，在本国已经因为涉嫌猥亵罪被司法机关处理。如果有这种外籍人士当幼儿教师，后果不堪设想。

今年2月，重庆市公安局出入境总队在侦查中发现异常，渝中区公安分局随即立案侦查。汪洁、李红等人到案后，对犯罪行为供认不讳。

管理缺位存在隐患

办案检察官认为，随着教育水平的提高，纯正外语教学在幼儿园成为了一种趋势，外教人员也炙手可热。而我国相关机构对在华务工人员的学历、教育资格等有严格的条件。如在华申请英语教学类工作签证需满足：属于英语母语国家、大学本科以上学历、二年以上工作经历。许多达不到要求的外籍人员为来华务工只能借助中介机构的“包装”，中介机构则看重这一“商机”，为了追求高额利润不惜铤而走险。

鉴于外籍人员非法入境工作存在较大安全隐患，渝中区检察院向相关职能部门提出两点检察建议：一是加强沟通协作，完善中介机构及外教人员管理的相关规定。对符合条件的人力资源中介机构颁发执照，强化管理，定点定时抽查，落实责任。二是加大审核力度，增强从业人员法律意识。用人单位在聘请外教时加强对外籍人员的出入境资料、教育资格等审查，对于异常情况及时向管理部门报备；加强对外籍人员的法律意识培养和政策宣传，告知出入境的相关法律法规和务工条件，防止其在我国境内非法滞留。(文中被告人系化名)

(责编：杨曦、仝宗莉)