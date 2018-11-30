原标题：美加息进程有望提前结束 人民币汇率压力减弱

证券日报见习记者 孟 珂

近日，美联储主席鲍威尔表示，货币政策没有预设路径，美国的实际利率接近中性利率。这一表述相较此前“利率距中性可能还有‘一段长路’”有所缓和。在业内人士看来，这意味着美联储加息进程的提前结束。有市场人士预测，明年加息的次数降到2次，甚至不排除在明年年中美国加息就提前结束的可能，所以制约中国央行降息的最大约束已经放松。

东北证券分析师沈新凤表示，针对美联储是否会放慢此前计划的加息速度，市场将在下月的FOMC议息会议后得到更直接的证据。但是，逻辑上这个概率并不低。这是因为伴随着全球经济走弱、新的减税和财政支出计划难产以及加征关税影响，美国经济增速未来会有明显回落，这是加息可能放缓的核心原因。此外，油价中枢降低带来全部通胀压力下降，核心通胀的“聚乙烯周期”影响也有所减弱，这是次要原因。

中信证券固定收益首席分析师明明昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，随着美国加息压力减弱，制约国内货币政策的约束明显减少。可以看到随着国债与MLF利差缩窄、M1-M2负剪刀差维持、实际贷款利率仍在高位、社融-M2仍在恶化，降息政策的必要性在上升，时点在接近。

谈及明年降息的时间，明明认为，不排除在明年的较早时点推出的可能性，当然也可能考虑到春节、两会因素，在一季度末或者二季度初推出也有一定的合理性。对于债券市场，随着MLF利率的下调，央行逆回购利率也可能跟随下调，那么随着短端利率的打开，长端利率将迎来进一步下行的空间。

“美联储放慢加息节奏，对国内而言偏利多。”沈新凤分析认为，首先，美国利率上行压力缓解，意味着中美利差缩窄的压力缓解，为国内货币政策保持甚至边际加大宽松进一步释放空间，有助于实现“六个稳”；其次，加息放缓叠加经济走弱，美元强劲势头将进一步失去支持，人民币稳定的基础更强，汇率稳定有助于稳定资本市场的信心；再次，美联储放慢加息不会支持美股持续上涨，因为放慢加息是美联储对美国经济低于此前预期的确认，但确实可能会通过缓解利率上行压力而减缓下跌的强度、幅度，也减少对国内的短期冲击。

(责编：杨曦、仝宗莉)