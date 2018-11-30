美加息进程有望提前结束 人民币汇率压力减弱

证券日报见习记者 孟 珂
近日，美联储主席鲍威尔表示，货币政策没有预设路径，美国的实际利率接近中性利率。这一表述相较此前“利率距中性可能还有‘一段长路’”有所缓和。在业内人士看来，这意味着美联储加息进程的提前结束。有市场人士预测，明年加息的次数降到2次，甚至不排除在明年年中美国加息就提前结束的可能，所以制约中国央行降息的最大约束已经放松。
东北证券分析师沈新凤表示，针对美联储是否会放慢此前计划的加息速度，市场将在下月的FOMC议息会议后得到更直接的证据。但是，逻辑上这个概率并不低。这是因为伴随着全球经济走弱、新的减税和财政支出计划难产以及加征关税影响，美国经济增速未来会有明显回落，这是加息可能放缓的核心原因。此外，油价中枢降低带来全部通胀压力下降，核心通胀的“聚乙烯周期”影响也有所减弱，这是次要原因。
中信证券固定收益首席分析师明明昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，随着美国加息压力减弱，制约国内货币政策的约束明显减少。可以看到随着国债与MLF利差缩窄、M1-M2负剪刀差维持、实际贷款利率仍在高位、社融-M2仍在恶化，降息政策的必要性在上升，时点在接近。
谈及明年降息的时间，明明认为，不排除在明年的较早时点推出的可能性，当然也可能考虑到春节、两会因素，在一季度末或者二季度初推出也有一定的合理性。对于债券市场，随着MLF利率的下调，央行逆回购利率也可能跟随下调，那么随着短端利率的打开，长端利率将迎来进一步下行的空间。
“美联储放慢加息节奏，对国内而言偏利多。”沈新凤分析认为，首先，美国利率上行压力缓解，意味着中美利差缩窄的压力缓解，为国内货币政策保持甚至边际加大宽松进一步释放空间，有助于实现“六个稳”；其次，加息放缓叠加经济走弱，美元强劲势头将进一步失去支持，人民币稳定的基础更强，汇率稳定有助于稳定资本市场的信心；再次，美联储放慢加息不会支持美股持续上涨，因为放慢加息是美联储对美国经济低于此前预期的确认，但确实可能会通过缓解利率上行压力而减缓下跌的强度、幅度，也减少对国内的短期冲击。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】