原标题：人社部公布今年第三批拖欠工资典型案件 这些被点名

人力资源和社会保障部。(资料图)中新网记者 金硕 摄

中新网11月29日电 人社部网站日前公布2018年第三批拖欠劳动报酬典型案件，具体如下：

湖南省查处湖北搏正安建筑工程有限公司拖欠劳动报酬案

湖北搏正安建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91420102572039365B;地址：武汉市江岸区永胜大厦A栋3层A1室；法定代表人：汪国军。

2018年1月5日，湖南省长沙市人力资源社会保障局接到投诉，称湖北搏正安建筑工程有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，该公司在长沙欧亚达国际广场工程项目中拖欠20名劳动者劳动报酬共计93.1万元。2018年1月24日，长沙市人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2018年2月6日，长沙市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处，并对该公司罚款15000元。目前，该公司已将所拖欠劳动报酬全部支付。

安徽省查处黄山市江程劳务有限公司拖欠劳动报酬案

黄山市江程劳务有限公司，统一社会信用代码：91341021MA2N0Q5393；地址：黄山市歙县经济开发区；法定代表人：王明江。

2018年1月25日，安徽省阜阳市颍州区劳动监察综合执法大队接到劳动者投诉，反映颍州区恒大绿洲二期一标段项目存在拖欠劳动报酬问题。

经查，黄山市江程劳务有限公司在该项目施工期间拖欠77名劳动者劳动报酬共计178.4万元。2018年2月7日，颍州区人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2018年2月12日，颍州区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处。

福建省查处中建正泰建设发展有限公司(原福建省正泰建设工程有限公司)拖欠劳动报酬案

中建正泰建设发展有限公司(原福建省正泰建设工程有限公司)，统一社会信用代码：9135030078900952XW；地址：福建省莆田市城厢区荔华东大道530号宏基财富中心22层；法定代表人：郑玉仁，相关责任人：张崇浩。

2018年2月，福建省莆田市仙游县劳动保障监察大队接到劳动者投诉，称锦福滨江国际项目存在拖欠劳动报酬问题。

经查，中建正泰建设发展有限公司(原福建省正泰建设工程有限公司)在承建锦福滨江国际项目期间，拖欠43名劳动者2015年至2016年劳动报酬共计403.9万元。2018年2月2日，莆田市仙游县人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。2018年2月7日，莆田市仙游县人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处。4月18日，该公司将所拖欠劳动报酬全部支付。

北京查处圣达鑫建筑装饰工程有限公司拖欠劳动报酬案

北京圣达鑫建筑装饰工程有限公司，统一社会信用代码：911101097426129544；地址：北京市门头沟区城子大街90号南楼101室；法定代表人：郭圣太。

2018年2月5日，北京市海淀区人力资源社会保障局接到劳动者投诉，称北京圣达鑫建筑装饰工程有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，该公司拖欠17名劳动者自2017年3月至5月劳动报酬共计27.8万元。2018年2月8日，海淀区人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2018年5月7日，海淀区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处。

河南省查处河南兴隆劳务有限公司拖欠劳动报酬案

河南兴隆劳务有限公司，统一社会信用代码：91410100779414943W; 地址：郑州市金水区北环路116号中方园小区18号楼3单元301号；法定代表人：杨国才。

2018年4月17日，河南省郑州市金水区人力资源社会保障局接到劳动者投诉，称河南兴隆劳务有限公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司在承接西马林新村三标段建筑和安装劳务施工项目中，拖欠22名劳动者劳动报酬共计137.8万元。2018年4月25日，郑州市金水区人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司拒不履行。

2018年5月9日，郑州市金水区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处。法定代表人杨国才被公安机关依法采取强制措施。

贵州省查处重庆企成建筑劳务有限公司拖欠劳动报酬案

重庆企成建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：915001187717504592；地址：重庆市永川区胜利路150号4—3；法定代表人：温洪军。

2018年1月15日，贵州省贵阳市清镇市人力资源社会保障局接到劳动者投诉，称重庆企成建筑劳务有限公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，该公司在参与承建贵阳市清镇铜鼓滩生态园一期工程期间，拖欠455名劳动者劳动报酬共计1014万元。2018年1月30日，清镇市人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2018年2月7日，清镇市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处。目前，该案正在侦办过程中。

湖北省查处武汉凌久印务有限公司拖欠劳动报酬案

武汉凌久印务有限公司，统一社会信用代码：9142010075817563X3；注册地址：武汉市经济技术开发区高科技产业园17号2楼；法定代表人：高汉琴。

2017年1月3日， 湖北省武汉市洪山区人力资源局接到劳动者投诉，称武汉凌久印务有限公司存在拖欠劳动报酬问题。

经查，武汉凌久印务有限公司拖欠58名劳动者劳动报酬共计69.5万元。2017年1月18日，洪山区人力资源局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。3月8日，洪山区人力资源局依法对该公司下达《劳动保障监察行政处理决定书》和《劳动保障监察行政处罚决定书》，该公司仍未履行。

2017年9月8日，洪山区人力资源局依法将该案向洪山区人民法院申请强制执行。2018年4月12日，洪山区人民法院依法作出准予执行裁定。目前，该案尚在强制执行过程中。

云南省查处云南云饶力路桥工程有限公司拖欠劳动报酬案

云南云饶力路桥工程有限公司，统一社会信用代码：91530100MA6K520Q11；地址：云南省昆明市官渡区矣六乡星汇园13幢1-702号；法定代表人：李辉。

2017年12月27日，云南省楚雄彝族自治州牟定县人力资源社会保障局劳动监察大队在日常巡查中发现云南云饶力路桥工程有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，云南云饶力路桥工程有限公司自2017年2月至9月期间，拖欠139名劳动者劳动报酬共计41.1万元。2018年1月2日，牟定县人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期拒不履行。

2018年1月13日，牟定县人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处。2018年2月10日，该公司将所拖欠劳动报酬全部支付。

宁夏查处济宁汇丰机电有限公司拖欠劳动报酬案

济宁汇丰机电有限公司，统一社会信用代码：91370811672224883B；地址：山东省济宁市任城区仙营办事处后铺居委工业园内；法定代表人：郭继荣。

2017年12月7日，宁夏回族自治区银川市灵武市劳动保障监察大队接到劳动者投诉，反映宁夏国电方家庄电厂烟风道及输煤安装工程项目存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，济宁汇丰机电有限公司在承建宁夏国电方家庄电厂烟风道及输煤安装工程期间，拖欠99名劳动者劳动报酬共计193万元。2017年12月22日，灵武市人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2018年2月8日，灵武市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处。3月21日，该公司将所拖欠劳动报酬全部支付。

新疆查处新疆金鑫建设集团有限公司石河子分公司拖欠劳动报酬案

新疆金鑫建设集团有限公司石河子分公司，统一社会信用代码：91659001333063181E；地址：新疆石河子开发区北二路50小区167-10号；法定代表人：张琼华。

2017年12月1日，新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县人力资源社会保障局接到劳动者投诉，称新疆金鑫建设集团有限公司石河子分公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，新疆金鑫建设集团有限公司石河子分公司在承建合盛硅业(鄯善)有限责任公司新建生石油焦仓库等项目中，拖欠63名劳动者劳动报酬共计140万元。2017年12月4日，鄯善县人力资源社会保障局依法对该公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2017年12月18日，鄯善县人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关立案查处，2018年2月4日，该公司将所拖欠劳动报酬全部支付。

(责编：仝宗莉、杨曦)