统计局：11月份综合PMI产出指数52.8% 环比回落0.3%

人民网北京11月30日电 国家统计局今日公布数据显示，2018年11月份，综合PMI产出指数为52.8%，比上月回落0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张，但活跃度有所减弱。

其中，构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.9%和53.4%，环比均有所回落。

附注：综合PMI产出指数是PMI指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映经济总体扩张；低于50%，则反映经济总体收缩。

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