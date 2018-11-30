澎湃新闻“2018TOP金融榜”揭晓：银联商务获评“年度金融科技机构”

11月27日，由上海报业集团·澎湃新闻主办的“2018金融发展高峰论坛暨2018TOP金融榜颁奖典礼”在上海隆重举行，国内第三方支付龙头企业银联商务凭借在综合支付服务、信息服务、普惠金融等领域与金融科技的深度融合及创新，荣膺“年度金融科技机构”大奖。

近年来，科技加速重塑金融行业的版图，金融科技的运用成为撬动金融行业创新和突破的重要抓手。作为国内领先的综合支付和信息服务机构，银联商务积极借势移动互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿金融科技，通过“网络化、移动化、数据化、智能化”等系列举措升级传统的金融服务产品和服务模式，在科技赋能金融行业的市场“大比武”中战绩显著，此次荣获“年度金融科技机构”也显示出来自业界的充分肯定。

运用互联网、移动互联网等技术，银联商务在服务811多万家商户和910多万台终端的基础上构筑了移动互联支付新生态：在加速改造升级传统POS终端的同时向市场推出“全民付”智能终端，通过搭建“开放式移动泛非接受理网络”，率先开启了包括银行卡刷卡、银联云闪付、二维码支付以及NFC手机支付等在内的“综合支付”受理模式，为用户打造了一个在终端形式上、支付手段上、应用场景上无限延伸和包容的支付受理网络和服务生态圈；并以此为载体，通过银联商务开放应用市场开放各类行业应用，为商户提供包括融资理财、经营数据分析、ERP会员管理、电子开票、O2O精准营销、物流等在内的多元化经营服务。

以“支付+”为核心，银联商务还不断叠加更多前沿金融科技应用拓宽其增值服务的边界。创新普惠金融模式，旗下“天天富”普惠金融服务平台以商户的POS交易流水大数据作为融资贷款的重要授信依据之一，在商户和40多家金融机构之间搭建了融资贷款的“高速”通道，大幅提升小微企业的金融服务效率；以大数据赋能各行各业，通过海量数据的挖掘、创新和应用价值输出，银联商务“银杏大数据服务平台”为银行、保险、零售、旅游、航空、地产、咨询机构等各行各业定制了信用建设、精准营销、商业智能、智慧旅游、反欺诈等多元化解决方案；此外，银联商务还在各地政务服务、食品监管、交通、养老、税收、医疗、社保等关系国计民生的各个领域内发挥作用，以一系列“支付+ ”产品为百姓的吃、住、行、游、购等各大生活场景带来颠覆性改变。

立足支付，科技先行。银联商务结合金融科技创新推出覆盖各行各业的“支付+”系列产品和服务，已融入社会经济发展和国民日常生活的方方面面中并发挥着日益重要的作用。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：曹昆)