邮储银行服务民企再出实招 出台支持民营企业指导意见

近日，中国邮政储蓄银行印发了《中国邮政储蓄银行支持民营企业指导意见》（以下简称《意见》），深入贯彻落实党中央、国务院关于深化民营企业金融服务相关决策部署以及人民银行、银保监会相关文件精神，进一步加大对民营企业发展的支持力度。

《意见》明确，邮储银行将坚定不移持续加大对“三农”、小微企业等民营经济支持力度，积极稳妥做好大中型民营企业的金融服务。《意见》提出，邮储银行将在坚持“公平竞争、平等待遇”“减费让利、共同发展”“信息共享、统一管理”“风险防控、稳健发展”等四项基本原则的基础上，推出包括建立“白名单”、加大产品创新力度、加快推广数据型金融产品、提升服务效率、整合资源综合服务、加大考核正向激励、积极推进减费让利、持续优化风险管理工具等五方面共计二十条工作措施，从而进一步完善支持民营企业发展的长效机制，激发服务民营企业、小微企业的内生动力。

据了解，为保证《意见》提出的措施能落实到位，邮储银行已经制定了任务表和时间表，具体到事，分解到部门，落实到分行。下一步，邮储银行将重点做好以下几方面工作：一是加大信贷投放力度，缓解民营企业融资难问题。 2019年—2021年，新增的公司类贷款中对民营企业的贷款不低于1/3，民营企业公司贷款（含小企业贷款和供应链及贸易融资）增长不低于2000亿元。二是持续减费让利，缓解民营企业融资贵问题。邮储银行召开了全行电视电话会议，明确四季度新发放普惠小微企业贷款平均利率要较一季度下降1个百分点。三是加大产品创新力度，提供更加便捷的服务。例如，以“互联网+大数据”为基础，研发推广全流程线上“小微易贷”“小额极速贷”；运用在线供应链金融服务平台为产业链上下游民营企业服务，推广线上保理模式。四是建立“白名单”，进一步提升服务效率。建立小微企业和大中型民营企业“白名单”，白名单内客户，将开通绿色通道，简化授信送审材料，提供更高效综合金融服务。五是“一户一策”，助力民营企业纾困。对于经营陷入困难的大中型民营企业，“一户一策 ”，区分外部原因导致的暂时困难与企业自身经营管理缺陷导致的困难，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷。

改革开放40年来，民营企业蓬勃发展，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成为推动经济社会发展的重要力量。党的十九大把“毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”写入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，成为党和国家一项大政方针。邮储银行自成立以来，始终坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的定位，多措并举解决小微企业、民营企业融资难、融资贵的问题。截至2018年三季度末，邮储银行民营经济贷款余额6377亿元。

邮储银行相关负责人表示，支持民营企业发展壮大，既是贯彻落实党中央、国务院战略部署的政治任务，又是邮储银行“不忘初心”、坚定战略定位的内在要求。邮储银行将提高政治站位，坚决贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，进一步加大民营企业支持力度，促进民营经济发展。 （注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

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