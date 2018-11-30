实现高质量发展新突破，中国太保荣获“杰出董事会奖”

11月29日，由香港董事学会举办的“2018年度杰出董事奖”评选结果揭晓。国内领先的综合性保险集团中国太保获得“杰出董事会奖”，集团董事长孔庆伟获得“杰出董事奖”。

该奖项由香港董事学会于2001年推出，为亚洲首个同类奖项评选，旨在宣扬企业管治的重要性，历来仅授予在高水平企业管治方面有着杰出表现的组织和个人。

作为一家“A+H”股上市公司，2017年中国太保顺利实现换届交接，成立了新一届董事会。在此次评选活动中，香港董事学会评审团明确指出，“中国太保新一届董事会成员来自多元背景并具备专业经验，对公司业务和发展策略有着深入的理解”。董事长孔庆伟更是直抒胸臆，“中国太保的愿景是成为行业健康稳定发展的引领者，我们将牢牢把握高质量发展主线，这是基于我们对中国保险市场的了解，是基于我们对1.23亿客户的尊重，更是基于我们不走弯路、对可持续发展的不懈追求。”

新一届董事会成立短短一年多来，始终发挥在企业管治中的核心作用，带领公司加速迈入“转型2.0”新时代，中国太保在实现高质量发展方面的新突破有目共睹。此次双获奖项，亦反映出国内外市场人士对其在坚守高水平企业管治、实现高质量发展方面的认同和认可。

“转型2.0”开局起步，稳健的经营业绩为转型升级赢得先机。今年前三季度，太保集团实现营业收入2,898.15亿元，同比增长11.8%；归母净利润达127.15亿元，同比增长16.4%。寿险实现保险业务收入1,769.96亿元，同比增长14.2%。产险实现保险业务收入889.83亿元，同比增长13.5%。资管业务坚持稳健投资、价值投资、长期投资，坚持服务保险主业，前三季度年化净值增长率达到4.8%，投资业绩表现良好。三季度末集团投资资产11,836.88亿元，较上年末增长9.5%。

协同深入推进，注入发展新动能。随着中国太保在保险主业链条上布局的逐步丰富，新一届董事会把协同发展作为“转型2.0”的关键领域之一。公司大力推动制度创新、模式创新，切实改变过去产险、寿险、健康险等各个业务板块“单兵作战”的局面，积极探索一条具有太保特色的协同发展道路。近一年多来，公司相继与上汽集团、中国铝业、中船重工、临港集团、锦江国际集团等大型央企和地方国企，以及四川、宁夏、海南、湖南等省/自治区政府签署全面战略合作协议。“百家大客户生态圈项目”顺利推进，新的协同营销模式基于全集团资源优势，旨在为法人客户提供一体化、一站式的综合性风险保障解决方案，目前该模式已经在与上海银行、东浩兰生等大客户的合作中开始尝试。“百家交叉销售示范项目”在全国落地开花，寿险营销员代理车险业务、健康险业务的交叉销售保费收入保持高速增长。

值得一提的是，在刚刚结束的中国国际进口博览会上，中国太保作为唯一的财产保险服务供应商闪亮登台。据悉，中国太保的服务团队依托全集团资源，为进博会提供了涵盖知识产权保险、关税保证保险、网络安全保险等新型风险和财产保险、公众责任险等传统风险的一揽子财产保险解决方案，总保额高达350亿元。展会期间的各国展品，从高精尖的精密仪器、智能装备，到价格不菲的珠宝首饰，都获得了由中国太保提供的基础保险保障。

布局持续完善，新领域不断取得突破。在“转型2.0”新战略指引下，新一届董事会持续推动公司在养老、健康产业方面的破局。公司制定了新的养老产业发展规划，计划在全国重点城市打造“太保家园”系列高品质养老社区，并通过开发与养老社区入住及相关服务挂钩的保险产品，打造“专属保险产品+高端养老社区+优质专业服务”的新型业务模式，为中国太保上亿保险客户创造高品质养老服务体验。目前，公司在成都、武汉、上海、云南等地已经有多个意向性项目正在持续推进。在进博会期间，公司旗下健康管理、养老投资专业子公司又与加拿大健康管理中心在华机构共同签署战略合作协议，开启了两国在健康及保险领域合作的新篇章。此次战略合作签约是首届进口博览会上中加两国在健康及保险领域最大规模的合作项目。

围绕客户足迹，开展科技赋能。在刚刚举办的资本市场开放日上，中国太保集中展示了公司近年来围绕客户关键旅程，大力推动数字化应用的最新发展成效。业内首创的智能保险顾问“阿尔法保险”，具备自然语言理解能力，为用户提供专业的保险咨询建议、保障缺口分析并按需进行个性化的产品推荐，助力国民保险消费者教育，目前访问量已超过650万。“灵犀”系列智能机器人，以视觉识别、语言交互、知识图谱等AI技术为核心支撑，实现客户服务流程的改善，“灵犀一号”现已在上海的7家三甲级医院上线运行。智能减损“太好保”运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等技术，可智能抓取司机不安全驾驶行为，赋能团车客户提升企业安全管理水平，降低事故率和大案率。目前已在团车客户中安装1万4千多台设备，安装车辆出险率下降幅度39%，人伤死亡率下降幅度47%，万台车死亡案件由46宗降为5宗，下降幅度89%。通过一系列的数字化应用成果，公司进一步改善了客户体验，服务亿万客户的能力也正在发生新的变化。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

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