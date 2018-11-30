B站陈睿：用品质导向和价值观优先，构建优质内容生态

“一没有爆款影视，二没有流量明星，用户增长从哪来？”在29日成都举行的第六届中国网络视听大会暨网络视听产业峰会上，哔哩哔哩（以下简称“B站”）董事长陈睿在题为“数读新世代”的演讲提出了这个问题，通过多维数据解读年轻网民行为特点与偏好，陈睿分享了B站的增长之道。

随着互联网人口红利逐渐消退，平台获取用户增长的难度越来越大，但今年B站活跃用户仍然保持了高速增长。在陈睿看来，驱动增长有两大“法宝”：构建优质内容生态以及口碑驱动的社区运营。

目前，B站月均活跃用户9000多万人，中国90后、00后加起约3.2亿人，每四个年轻人中就有一人是B站活跃用户；同时，B站18—35岁人群占比78%，这意味着B站不仅是90后、00后这些年轻人喜爱的社区，更是面向最主流网民的平台。陈睿将B站的这些用户定义为新一代文化用户：这批90后、95后和00后是2亿中国中等收入家庭的子女，是接受到高质量教育的一代，是互联网的“网生一代”，有着文化自信、道德自律和较高的人文素养。

构建好的内容生态首先要基于对用户分析理解。“我们不以数字增长为重，而是以用户反馈为重。”用户的反馈是什么？第一，年轻一代网民不仅喜欢看武侠、玄幻，也同样热爱美好的现实生活，前提是“挖掘有趣的东西”。陈睿以B站当红UP主“华农兄弟”为例，“华农兄弟”是一对养竹鼠的农民兄弟，是个“非典型”B站UP主，但在不到一年的时间里，他们的创意视频在B站获得了超2.1亿次的播放，连竹鼠都成了网络明星。第二，去年B站动画类视频播放量榜首是医学科普主题动画《工作细胞》，这说明了“年轻人不仅喜欢娱乐，同样充满求知欲”。第三，爆款纪录片《人生一串》在B站不到半年播放量就突破了4300万，则从一个侧面说明“年轻人对深度、有意义的内容同样感兴趣。”正是在用户的推动下，B站已成为国内最大的纪录片出品机构之一，和CCTV联合出品的《极地》不仅获得了中国国家新闻出版广电总局颁发的“2018共筑中国梦奖”，也获得了中国纪录片的学院奖。

“好的社区能帮助人分辨对和错，分辨美和丑。要把社区运营好，就一定不是流量驱动，而是靠口碑驱动。”作为当前国内唯一保持用户准入制的社区，陈睿表示B站一直在积极地构建优质内容生态，一是要坚持品质导向，二是要坚持价值观优先。坚持品质导向，意味着倡导创作品质，而不是流量导向。一个视频在B站能够得到多大的推荐权重，并不是看它有多少播放量，而是看用户对它的“点赞”。二是要坚持价值观优先，就是真正支持原创，维护社区正能量打击引战和媚俗。（人民日报中央厨房·国策说工作室 杨知然）

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