我国税收合作朋友圈越来越大

改革开放40年来，我国签订了大量税收协定及税收情况交换协议，真正发挥了税收在优化税收营商环境、促进贸易自由化与投资便利化方面的重要作用。当前，我国正加快构建前瞻性、系统性的国际税收战略，不断优化服务纳税人的营商环境，提升税收现代化的技术支撑水平，这将有助于推动“一带一路”建设持续健康发展，也必将推动国际税收事业更上一层楼——

截至今年10月底，我国已对外正式签署109个税收协定（含内地与香港、澳门签署的税收安排，大陆与台湾签署的税收协议，统称“税收协定”），其中102个税收协定已生效执行，有效降低了“走出去”和“引进来”企业税收负担。

在11月29日中国国际税收研究会举办的“庆祝改革开放40周年”研讨会上，众多专家学者纷纷表示，当前中国国际税收体系更趋完善，已步入发展新阶段。

贸易自由投资便利

1980年中国第一家中外合资企业成立，当年出台了《中外合资经营企业所得税法》和《个人所得税法》。1981年公布了《外国企业所得税法》，初步构建了涉外税制框架体系。1983年对外签订了第一个全面避免双重征税协定，即中日税收协定。1991年，中国颁布《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，为外商投资企业提供大幅税率优惠，对支付给外国投资者的股息免税。

2001年，中国正式加入世界贸易组织（WTO），服务吸引外资与对外投资并重成为国际税收工作重点。2008年实施了新的统一的企业所得税法，全方位与国际先进税收制度接轨。2013年随着G20国际税收规则的新一轮调整，中国国际税收工作迈入新时代。

中国国际税收研究会顾问王力表示，40年来中国国际税收走过了从创造条件、多予优惠、加强管理的涉外税收阶段，到服务“引进来”与“走出去”并重战略的国际税收发展阶段，再到助推构建开放型经济新体制的大国税收发展阶段。

“没有改革开放就没有涉外税收的建立和国际税收的发展。”国务院发展研究中心研究员倪红日说。

近年来，我国不断扩大税收协定网络，服务对外开放。首都经济贸易大学教授赵书博表示，税收协定有利于解决重复征税问题。改革开放40年来，我国签订了大量税收协定及税收情况交换协议，真正发挥了税收在优化税收营商环境、促进贸易自由化与投资便利化方面的重要作用。

“当前，中国国际税收与我国国际地位提升相匹配，具体表现在双边协定网络扩大并更有效执行；兼顾‘引进来’和‘走出去’；税基安全逐步巩固；参与国际规则制定；双边、多边国际合作有效展开。国际税收合作在促进生产要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合等方面发挥了重要作用。”中国国际税收研究会会长张志勇说。

全面拓展合作网络

据国家税务总局国际税务司副司长蒙玉英介绍，目前国家税务总局已同经济合作与发展组织（OECD）、国际货币基金组织（IMF）、联合国国际税务专家委员会等25个国际组织建立了紧密合作关系。“我国还与包括‘一带一路’建设参与国家（地区）在内的120个国家（地区）税务主管当局建立了双边税收合作关系，基本覆盖了我国主要投资目的地和投资来源地，为跨境投资创造了确定、有利的税收法律环境。”蒙玉英说。

“改革开放40年来，国际税收事业发展适应了对外开放不同阶段的需要，持续完善的涉外税收制度、覆盖主要经济体的税收协定网络以及国际税收合作不断深化等，为对外开放奠定了良好的税制基础，作为对外开放政策体系的重要组成部分发挥了不可替代的重要作用。”中国社科院财经战略研究院研究员张斌说。

据介绍，我国对包括“一带一路”相关国家和我国主要投资目的地在内的95个国家和地区，全面开展国别税收信息研究，在国家税务总局网站建立“一带一路”税收服务专题，公开发布81份国别投资税收指南，其中56份针对“一带一路”相关国家和地区，介绍有关国家和地区税收政策，提示对外投资税收风险，获得了纳税人和社会各界的广泛关注及好评。

2018年5月份，“一带一路”税收合作会议在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开。与会国代表联合发布了《阿斯塔纳“一带一路”税收合作倡议》，开创了“一带一路”国家和地区税收对话新平台，为构建“一带一路”税收合作长效机制奠定了坚实基础。

同时，我国还与金砖国家建立了税务局长会晤机制，定期就加强税收多边合作等举行磋商。此外，与法国、加拿大、哈萨克斯坦等10多个国家签署了税务合作备忘录，有力推进了我国与重点国家在税收领域的交流与合作。

2017年6月份，包括中国在内的67个国家和地区政府代表共同签署了《实施税收协定相关措施以防止税基侵蚀和利润转移（BEPS）的多边公约》。这是国际税收历史上浓墨重彩的一笔，也是中国方案纳入国际税收治理体系的重要成果。

“我国通过积极参与税收规则制定，参与G20框架下国际税收改革，主动引领‘一带一路’税收合作，广泛开展双边税务交流等，推动了中国国际税收加速走向国际舞台中心。”倪红日说。

国际税收大有可为

“改革开放推动了我国涉外税收起步，也使立法先行的理念在税收领域中得到充分体现和实现。改革开放推动了涉外税收到国际税收的发展，也使税收管理内容日益丰富，管理水平不断提升。当前，应加快税收立法体系建设，确保税收职能作用充分发挥。”上海市人大财经委副主任龚祖英说。

过去，中国在发达国家牵头制定国际税收规则过程中缺少话语权。面对近年来国际税收规则新一轮重塑的重大机遇，我国积极主动走向国际舞台，发出中国声音，贡献中国智慧。

张斌认为，面对经济全球化进入新发展阶段带来的机遇和挑战，未来国际税收事业要在推动“一带一路”建设，参与国际税收规则制定，加强国际税收合作与协调等方面进一步深入推进，为构建对外开放新格局，构建“人类命运共同体”发挥应有的作用。

华侨大学财税研究中心主任杨默如认为，40年来我国国际税收制度对于产业经济发挥着潜移默化的作用，与宏观政策和市场规律协调共振，与国内法律和国际惯例循序接轨，取得了以下几个方面显著成效。一是引导外资企业转型升级和各类企业高质量发展；二是促进全球资源配置和产业结构优化；三是助力高新技术企业成长；四是激励纳税人研发投入和自主创新；五是推动现代服务业、数字经济等的蓬勃发展。同时，国际税收征管实践，也助力我国财税与产业政策朝着更公平、更现代、更先进的方向发展。

吉林财经大学教授张巍认为，在国际税收面临深刻变化的历史时刻，在构建人类命运共同体理念的指导下，构建前瞻性、系统性的国际税收战略，制定包容性“一带一路”国际税收协调机制，优化服务纳税人的营商环境，提升税收现代化的技术支撑水平，将会有助于推动“一带一路”建设持续健康发展，也必将推动国际税收事业更上一层楼。(经济日报·中国经济网记者 董碧娟)

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