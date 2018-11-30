北京市税务局：与民营企业“面对面”

人民网北京11月30日电 近日，由国家税务总局北京市税务局主要负责人和各处室负责人组成的“最强业务团队”来到朝阳区，走进360集团总部开展深度调研，了解民营企业最直接、最迫切的需求，并以现场办公的方式，“实打实”地回应企业关切。
在调研过程中，业务团队一一解答了企业实际经营中遇到的税务问题，并为企业现场解决了发票领用、办税流程和跨区综合协调等难题。
“感谢税务部门一直以来对我们民营企业发展的大力支持。我们在回归A股市场、子公司跨区迁移等事项中享受到北京市税务局热情高效的服务，还通过税务微信公众平台等便捷的渠道第一时间了解了政策变化，这些实实在在的便民举措给予了我们很多帮助。”奇虎360董事长周鸿祎在座谈中介绍了公司的业务现状与发展前景，并对税务部门的优质服务表达了谢意。“在政府的支持下，360将继续贯彻‘大安全’战略，为国家、城市和居民家庭生活的安全保障贡献力量。”
北京市税务局党委书记李亚民表示，深入走访民营企业、为企业解决实际问题是北京市税务局服务民企这一长期工作中的重要环节，税务部门将落实好习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和国家税务总局的相关要求，持续优化纳税服务，营造良好的营商环境，畅通税企沟通渠道，全力服务民营企业发展。（董泽斌 王晓晨）
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