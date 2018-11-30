回顾改革开放40年税收改革发展历程  专家学者为推进税收现代化建言献策

人民网北京11月30日电（记者孙博洋）30日，中国税务学会召开了“纪念改革开放40周年回顾与展望税收学术研讨会”。研讨会上回顾了改革开放40年来税收工作成就，从税收理论研讨的角度进行看专题研讨，为进一步推进税收现代化建设建言献策。与会学者认为,改革开放为税收改革发展创造了广阔的舞台，税收改革发展又为改革开放提供了坚强的支持和保障。税收在国家治理体系中，服务于经济社会发展，充分发挥了基础性、支柱性、保障性的作用。

中国税务学会会长钱冠林指出，税收工作同其他各项工作一样，也是随着改革开放的不同发展阶段，逐步深入而不断前行的。1979到1981年，为配合国家的对外开放，我国颁布实施了中外合资经营企业所得税法等一套基本适用的涉外税收制度，并实行了一系列税收优惠政策。1983年起，从中国国情出发，在全国试行国营企业“利改税”。1984年10月，全面实施国营企业第二步“利改税”，从而实现了以税收为标志的国家与企业分配关系的改变。1994年起在全国范围内实行的税制改革，确定了以增值税为主体的货物和劳务税制，改革了所得税制，调整了其他税收，初步建立起适应社会主义市场经济体制需要的税制。同时，还进一步推进了税收征收管理改革和税务机构改革。钱冠林说，这些改革对于保证国家财政收入，加强宏观调控，调动“两个积极性”，促进经济和社会发展发挥了非常重要的作用。党的十八大以来，税收改革不断深化。党的十九大标志着中国特色社会主义进入了新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，税收改革也迈上了新的台阶。

厦门大学教授邓力平表示，中国税收的指导思想在中国特色社会主义发展的不同时期被持续地赋予了许多内涵。虽然税制改革在各国都是经常性现象，但我国配置方式要求、发展阶段制约、体制转型变化等因素的叠加，更凸显我国税收发展的动态性与常态性。

中央财经大学樊勇教授认为，中国自1979年引进增值税，到现在已经走过了40年的历程。增值税从建立到发展划分为四个阶段，分别是产品税和增值税并存阶段、“生产型”增值税和营业税并存阶段、“消费型”增值税和营业税并存阶段以及增值税扩围阶段。回顾增值税的整个改革发展历程可以发现，增值税收入规模在不断扩大，计税方法在不断完善，征税范围也不断扩大。

“整个改革是渐进性的，这无疑是探索符合中国国情制度的良策。尽管增值税目前仍存在一些问题，比如抵扣制度不完善、退税制度不健全以及征管水平有待提高等，但从中长期来看，中国的增值税会成长为一个符合现代市场经济运行的规范税种，”樊勇说。

社科院财经战略研究院张斌研究员认为，在现代复合税制体系中，资源税、环境保护税、消费税等税种在促进资源节约、环境保护，引导生产和消费等方面发挥着重要作用，要按照“调节有度”的原则处理好“税收中性”与税收调节的关系。除消费税征收范围和征收环节的改革外，应继续深化资源环境税费体系的改革。

首都经贸大学丁芸教授在会上表示，伴随我国经济的快速发展，“互联网+”及大数据的发展为税收征管提出了更高、更新的要求。适应新时代要求，税收征管也必须把握“税收法治”、“税收共治”的理念，在数据管理、技术服务等方面，对传统的征管模式进行创新，从而促进我国税收征管体制机制不断完善。

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