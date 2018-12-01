“征信＋”助力民营企业发展

本报北京11月30日电 （记者张一琪）以“金融科技助力民营经济发展”为主题的第二届税银互动论坛日前在北京举行。本届论坛由微众税银和网商银行主办，中国中小企业合作发展促进中心作为指导单位。来自政府机构、金融机构、科研院所、企业的300多位嘉宾出席论坛，共商如何推动民营经济发展。
论坛上，与会专家学者从宏观政策制定、具体扶持政策等多个方面对金融科技如何助力民营经济进行了讨论。“征信+”概念在论坛上引起了关注。这是本次论坛的一个亮点，其意是以“征信+”产品为契机，在助力银行金融科技创新的同时，帮助更多企业认识信用、使用信用，充分发挥信用的价值。微众税银CPO石玮表示，希望通过“征信＋”打造企业信用通行证，打造企业信用评估与应用场景平台，让数以亿计的中小微企业认识自己的信用、使用自己的信用。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
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基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】