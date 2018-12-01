“征信＋”助力民营企业发展

本报北京11月30日电 （记者张一琪）以“金融科技助力民营经济发展”为主题的第二届税银互动论坛日前在北京举行。本届论坛由微众税银和网商银行主办，中国中小企业合作发展促进中心作为指导单位。来自政府机构、金融机构、科研院所、企业的300多位嘉宾出席论坛，共商如何推动民营经济发展。

论坛上，与会专家学者从宏观政策制定、具体扶持政策等多个方面对金融科技如何助力民营经济进行了讨论。“征信+”概念在论坛上引起了关注。这是本次论坛的一个亮点，其意是以“征信+”产品为契机，在助力银行金融科技创新的同时，帮助更多企业认识信用、使用信用，充分发挥信用的价值。微众税银CPO石玮表示，希望通过“征信＋”打造企业信用通行证，打造企业信用评估与应用场景平台，让数以亿计的中小微企业认识自己的信用、使用自己的信用。

(责编：袁勃)