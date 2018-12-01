三北工程造林保存面积3000多万公顷

本报北京11月30日电 （记者常钦）记者11月30日从国家林业和草原局获悉：三北工程建设40年累计完成造林保存面积3014.3万公顷，工程区森林覆盖率由1977年的5.05%提高到现在的13.57%，活立木蓄积量由7.2亿立方米提高到33.3亿立方米。40年来，三北工程在我国北疆筑起了一道抵御风沙、保持水土、护农促牧的绿色长城。

下一步，三北工程将构筑更加稳固的北方生态安全屏障，力争到2020年，工程区森林覆盖率提升到14%左右，草原质量继续提升，北方生态安全屏障骨架基本建成；到2035年，提前15年完成工程总体规划目标，森林覆盖率提高到15%以上，林草质量明显提升，三北地区生态环境根本好转，美丽三北目标基本实现；到2050年，在风沙区、西北荒漠区、黄土高原区、东北华北平原区建成功能完备的生态安全屏障。

《 人民日报 》（ 2018年12月01日 04 版）

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