北京城市副中心行政办公区启用

本报北京11月30日电 （记者朱竞若、王昊男）记者11月30日从北京市委了解到：北京城市副中心行政办公区已正式启用，北京市扶贫支援办、市直机关工委、市保密局、团市委等部门已迁入办公区办公。据悉，城市副中心行政办公区一期工程已基本具备入驻条件，近期部分市级部门将陆续迁入办公。

城市副中心位于北京市域东部，长安街东延长线与大运河交汇处，距天安门25公里，包括通州区老城区在内规划面积为155平方公里。行政办公区位于城市副中心的东北部，目前从市区前往，有地铁和快速路直达。

《 人民日报 》（ 2018年12月01日 04 版）

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