登高望远，牢牢把握世界经济正确方向

尊敬的马克里总统，
各位同事：
今年是国际金融危机发生10周年，也是二十国集团领导人峰会10周年。尽管世界经济整体保持增长，但危机的深层次影响仍未消除，经济增长新旧动能转换尚未完成，各类风险加快积聚。新一轮科技革命和产业变革引发深刻变化，贫富差距和社会矛盾压力不断增加。世界经济再一次面临历史性的选择。
“以史为鉴，可以知兴替。”二十国集团要从历史大势中把握规律，引领方向。人类发展进步大潮滚滚向前，世界经济时有波折起伏，但各国走向开放、走向融合的大趋势没有改变。产业链、价值链、供应链不断延伸和拓展，带动了生产要素全球流动，助力数十亿人口脱贫致富。各国相互协作、优势互补是生产力发展的客观要求，也代表着生产关系演变的前进方向。在这一进程中，各国逐渐形成利益共同体、责任共同体、命运共同体。无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。这既是经济规律使然，也符合人类社会发展的历史逻辑。面对重重挑战，我们既要增强紧迫感，也要保持理性，登高望远，以负责任态度把握世界经济大方向。
保持世界经济稳定发展的共同需要催生了二十国集团。10年来，我们同舟共济、勠力同心，推动世界经济走出衰退深渊，走上了复苏增长的轨道。10年后，我们应该再次拿出勇气，展示战略视野，引领世界经济沿着正确轨道向前发展。
第一，坚持开放合作，维护多边贸易体制。5年前，我第一次出席二十国集团领导人峰会，呼吁共同维护和建设开放型世界经济。现在看，这一任务更加迫切。二十国集团成员间月均新增贸易限制措施比半年前翻了一番，2018年全球货物贸易量增速可能下滑0.3%。我们应该坚定维护自由贸易和基于规则的多边贸易体制。中方赞成对世界贸易组织进行必要改革，关键是要维护开放、包容、非歧视等世界贸易组织核心价值和基本原则，保障发展中国家发展利益和政策空间。要坚持各方广泛协商，循序推进，不搞“一言堂”。
第二，坚持伙伴精神，加强宏观政策协调。伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富。无论遇到什么困难，二十国集团成员都应该团结一致，共克时艰。各方应该坚持财政、货币、结构性改革“三位一体”的政策工具，努力推动世界经济强劲、平衡、可持续、包容增长。加强政策协调，既是世界经济增长的客观需要，也是主要经济体理应担负的责任。发达经济体在采取货币和财政政策时，应该更加关注并努力减少对新兴市场国家和发展中国家的冲击。国际货币基金组织第十五轮份额总检查应该按期完成，国际货币体系应该继续朝着多元化方向迈进，要构筑更加牢固的全球金融安全网。
第三，坚持创新引领，挖掘经济增长动力。世界经济数字化转型是大势所趋，新的工业革命将深刻重塑人类社会。我们既要鼓励创新，促进数字经济和实体经济深度融合，也要关注新技术应用带来的风险挑战，加强制度和法律体系建设，重视教育和就业培训。我们既要立足自身发展，充分发掘创新潜力，也要敞开大门，鼓励新技术、新知识传播，让创新造福更多国家和人民。为更好引领和适应技术创新，建议二十国集团将“新技术应用及其影响”作为一项重点工作深入研究，认真探索合作思路和举措。
第四，坚持普惠共赢，促进全球包容发展。当今世界面临的很多问题，归根结底都和发展问题相关。发展也是实现公平公正的强有力支撑。我们要坚持以人民为中心的发展思想，将人民的获得感、幸福感、安全感作为工作出发点和落脚点。要继续把发展问题置于全球宏观政策协调的突出位置，落实好2030年可持续发展议程，为联合国框架内有关工作提供有力支持。要维护发展中国家发展利益和空间，支持世界经济真正公平发展。要继续支持非洲发展，帮助非洲加强基础设施建设和互联互通，推进新工业化进程。
各位同事！
今年是中国改革开放40周年。40年来，在国际社会支持下，中国人民通过不懈奋斗，取得了历史性发展成就。国际金融危机发生以来，中国经济对世界经济增长贡献率超过30%。中国下决心将减贫进行到底，到2020年彻底消除现行标准下的绝对贫困，这个目标一定会实现。中国得益于改革开放，中国将坚定不移沿着这条路走下去。前不久，中国成功举办首届国际进口博览会，赢得国际社会广泛赞誉。中国将继续深化市场化改革，保护产权和知识产权，鼓励公平竞争，主动扩大进口。今后，我们将每年举办中国国际进口博览会，向世界进一步敞开中国市场。在世界银行最新《营商环境报告》中，中国排名较前一年上升32位。我们将继续朝着这一方向不懈努力。中方希望各国共同营造自由、开放、包容、有序的国际经济大环境。
谢谢大家。
（新华社布宜诺斯艾利斯11月30日电）
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