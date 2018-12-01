集聚创新资源 发展现代产业

11月10日，南京江宁经济技术开发区内，中国科学院大学创新创业学院南京创新研究院启动运营。研究院计划通过3至5年时间，集聚50个创新团队、培育100家高科技企业、形成30亿元以上的产业规模，初步打造具有世界影响力的大数据产业创新中心。

作为南京建设国际创新名城的先行区，江宁开发区综合实力连续跃升， 2017年位列全国219个国家级经开区综合实力排行榜第七位，其中科技创新位列全国第四。

“江宁开发区1992年创办以来，我们始终站在产业变革发展的前沿，将转型升级作为主基调，引领区域经济高质量发展。”江宁开发区管委会主任李万平表示，“以科技创新为引领，集聚国际创新资源，集中打造现代产业体系，江宁开发区正在努力打造东部发达地区一座产城融合、生态宜居的魅力园区。”

现代产业特色鲜明

今年8月17日，蔚来汽车创始人、董事长李斌驾驶着蔚来新能源汽车从上海出发来南京参加签约仪式。这一天，长安汽车、蔚来汽车联手宣布，由传统汽车企业与“互联网基因”新创汽车企业强强联合，投资50亿元在江宁开发区打造从研发、生产到车辆智能互联、销售及服务的“全程体验”基地。李斌说：“途中充电，我发现充电桩是由江宁开发区的南瑞集团生产的。这个细节让我们感到选对了地方。”

近年来，江宁开发区不断深化“大项目”战略，坚持“龙头引领—链式集聚—集群发展”，瞄准智能汽车、智能电网、新一代信息技术、临空产业等四大优势产业。目前，江宁开发区已经引入45个国家和地区的4000多个项目，其中上市企业55家、世界500强企业61家，形成了先进制造业和现代服务业双轮驱动的发展格局。开发区汽车产业年产值突破1350亿元、智能电网年产值突破1000亿元、新一代信息技术以及软件产业年产值均突破500亿元。目前，江宁开发区既是江苏省最大的汽车整车制造基地之一，也是全国集聚度最高、技术最为领先的智能电网产业基地之一。

全球资源纷至沓来

今年3月7日，以色列亚洲商会中国办事处落户江宁开发区，成为南京启动创新驱动发展“121”战略以来，首个落户南京的大型国际性创新组织。一个月后，办事处便组织以色列企业家、专家和开发区80多家企业进行现场交流，让创新资源跨越国界、精准对接。

江宁开发区目前科技人才总量达到4.5万人，高层次创新创业人才超过600人，海外高层次人才在园区高端人才中占比近60%。江宁开发区精心“筑巢”，建成300万平方米创新创业载体，培育市级以上众创空间和孵化器31个，其中国家级13个，形成了链条式、多功能、多元化的平台体系。

2018年，南京市委一号文件提出建设具有全球影响力的创新名城。江宁开发区加快集聚全球创新资源，与招商局蛇口工业区携手，合作建设了全国首个诺贝尔奖科学与艺术小镇，为全球顶尖人才搭建创新生态圈。目前，小镇累计引进诺奖得主8人、菲尔兹奖获得者1人。此外，还有来自新西兰、加拿大、俄罗斯等国家的6位外籍院士的顶尖项目落户，包括新西兰工程院院士陈小奇领衔的智能制造研究院、加拿大工程院院士凌晓峰领衔的科沃云计算项目等。

营商环境越做越优

2017年下半年，爱立信计划在中国设立全球综合物流中心，江宁开发区得知信息后，第一时间提出了落地方案，吸引爱立信将全国物流资源向南京集结。今年2月，爱立信全球综合物流中心项目正式开工，吸引了DHL、泛亚班拿、Schenker等一批世界500强物流企业纷至沓来。目前DHL有意将其华东区总部和创新研发中心移至江宁。

“以商引商”是近年来江宁开发区在招商引资工作中摸索出的“法宝”，一方面瞄准产业链关键环节，借助大项目的产业“磁力”吸引关联企业落户；另一方面用优良的营商环境服务好进区企业，用“口碑效应”吸引更多项目落户。

港资企业协鑫集团最早只建了一个发电厂项目，现在，包括协鑫新能源总部、协鑫新能源动力电池在内，集团10余个智慧电力关联项目先后落户江宁开发区，累计总投资超过200亿元。通过协鑫，园区还成功地接洽到了与其有合作关系的海航、富士康等大型企业集团项目。

江宁开发区按照“强功能、提品位、优环境”的总体思路，加快精细发展、集约发展和生态发展，努力推进园区由产业园区向功能完善的现代新城转型。目前，一座融“山、水、城、林”为一体的绿色新城已经矗立在南京城南。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 16 版）

(责编：仝宗莉、袁勃)