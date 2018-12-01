原标题：逾六千万工薪族不再缴个税 中低收入群体受惠多

国家税务总局11月30日通报，个人所得税改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。在普遍减税的各行业中，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。

中低收入群体受惠多

据税务总局所得税司司长罗天舒介绍，本次个人所得税改革优化了税率结构，大幅拉大了中低档税率级距，改革红利更多地惠及中低收入人群。10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占税改前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。

减税红包一定程度上有助于增加消费预期，改善生活品质。“按照这个标准，仅第四季度就能省下个人所得税税款555元，双十一的时候也不心疼。”在北京，尝到个税改革甜头后的刘然笑着说。

据了解，类似于刘然这种工资水平的纳税人，是本次改革中，受益最大、降负最明显的群体，这正是“起征点”提高和税率结构优化双重利好共同作用的结果。数据显示，改革实施首月，工资薪金所得减税304.1亿元，减税幅度41.3%，工薪阶层普遍受益。

减税降负民企再添动能

据介绍，改革实施首月，民营企业员工少缴个人所得税164.5亿元，占当月减税总额的54.1%，减税幅度44%。

个税改革对于提高民营企业员工工作积极性起到了推动作用，进一步增加了企业发展的信心。“个税改革后，我们公司大部分的员工不再缴纳个税，员工工资上涨，人心更稳，国家用政策红利为我们留住了人。”山东曲阜一家民营企业负责人刘磊说。

据悉，针对民营经济发展过程中遇到的税收“堵点”“难点”问题，国家税务总局对外发布《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，提出落实和完善政策，促进民营企业减税降负等5方面26条具体措施，明确2019年对民营企业等纳税人向税务机关报送的资料还将再精简25%以上。

改革利好惠及各行业

作为实体经济的主体，我国制造业发展整体稳中向好。

记者了解到，个税改革首个申报期，制造业员工个税减税规模达到58.5亿元，占本月减税总额的19.3%，这也是此次个税改革的一个显著亮点。其中，装备制造业是制造业个税中减税规模最大的行业，实现减税34.3亿元，占全部制造业减税额的58.7%。中国社科院研究员张斌说：“制造业多数是劳动密集型企业，用工成本高，也是高收入人群集中的地方，降低税负，有利于推动制造业更好发展。”

值得一提的是，缴纳个税较多的高端科技型人才成为了这次改革的重要受益者。在广东省龙川县，纽恩泰新能源科技有限公司常务副总李忠告诉记者，个税改革反映了众多科研人员的心声。此外，不少企业通过提高奖金和薪金的方式留住人才，国家发放的个税礼包给这些企业负责人帮了一个大忙。

(责编：仝宗莉、袁勃)