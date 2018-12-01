原标题：第二轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话在布鲁塞尔举行

新华社布鲁塞尔１１月３０日电（记者翟伟 沈忠浩）１１月２９日至３０日，由中国国际经济交流中心和欧洲企业协会联合主办的第二轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话在布鲁塞尔举行。双方探讨了中欧合作应对保护主义和单边主义等全球性问题，以及中欧经贸关系和双边投资、世界贸易组织（ＷＴＯ）改革和有效的多边主义、产业合作、“一带一路”倡议和欧亚互联互通战略对接等议题。中国国际经济交流中心理事长曾培炎和欧洲企业协会会长皮埃尔·加塔以及中欧工商领袖、政府前高官及专家学者共３０多名代表参加了对话。

中方代表表示，中欧建立全面战略伙伴关系１５年来，双方在政治、经贸、科技、人文交流等领域取得了丰硕成果。当前，经济全球化进程遭遇前所未有的阻力，大国之间的贸易摩擦、地缘冲突等都给世界经济带来不确定性风险，世界经济发展走到十字路口。中国和欧盟都是世界重要经济体，也都是多边贸易体制受益者、维护者，双方应加强战略沟通与协调合作，共同寻求解决问题的途径。

中方代表指出，中国在国际上努力履行一个负责任大国的建设性作用，一个和平稳定的国际环境符合中国的根本利益。中国制定经济发展战略主要基于国内经济形势，应对“中等收入陷阱”的挑战。中国市场化改革的大方向没有改变。中国正在进一步扩大对外开放，不断优化市场环境，让包括外资企业在内的各类市场主体，都平等使用生产要素，在市场中公平竞争，同等受到法律保护。ＷＴＯ改革不能另起炉灶，推倒重来，投资贸易便利化、自由化的初衷必须坚持，多边贸易体制的方向不能动摇，特殊与差别待遇的原则也不能否定。在当前背景下，中国和欧盟需要共同维护以规则为基础的多边贸易体系，深化在技术创新、数字经济及第三方市场等领域合作。

欧方代表表示，欧盟和中国是世界繁荣发展的重要稳定力量，经贸合作潜力和空间巨大。双方应携手努力，通过双边和多边途径推动ＷＴＯ与时俱进的改革，推进中欧经贸关系、产业合作，促进创新，推动全球互联互通。

欧盟委员会副主席卡泰宁会见了中方代表团，并与出席对话的双方代表座谈。他表示，欧盟反对单边主义和贸易保护主义，坚持以世贸组织为核心的多边体系，愿与中方共同推动ＷＴＯ改革，早日达成中欧投资协定。

会后，双方共同发表了联合声明。联合声明指出，双方强烈支持开放、平衡、包容和普惠的多边主义和以规则为基础的贸易及投资，中欧加强在ＷＴＯ改革中的合作十分重要。双方支持加强亚欧的联系，鼓励欧亚互联互通战略和“一带一路”倡议对接。双方认为应加快建立并完成目标宏大的中欧双边投资协定谈判，向双方工商界和国际社会释放积极信号。

中国－欧盟工商领袖和前高官对话以凝聚双方共识、推动中欧关系健康稳定发展为使命，致力于搭建中欧工商领袖、前高官及智库学者之间沟通交流平台，是双方重要的“二轨”交流机制。２０１７年９月，双方在北京举办了第一轮对话。

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