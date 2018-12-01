证监会：大集合产品将转为公募基金或私募资产管理计划

新华社北京11月30日电（记者刘玉龙、刘慧）近日，证监会发布了《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，对大集合产品进一步对标公募基金、实现规范发展的标准与程序进行细化明确。
证监会30日发布的消息显示，依据证券法，证监会于2003年发布《证券公司客户资产管理业务试行办法》，证券公司或其资管子公司先后依法设立了400余只投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划（简称大集合产品）。2013年证券投资基金法发布施行以来，证监会持续督促行业机构按照公募基金的要求对大集合产品予以规范。
证监会相关负责人表示，2018年4月《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布实施，进一步对公募产品的运作规范提出若干具体要求。指导意见发布以来，行业机构普遍关注大集合产品如何适用指导意见的有关规定。
证监会表示，为落实指导意见、回应行业诉求，证监会制定了指引，按照分类有序规范、切实保护投资者利益、维护市场稳定的原则，对大集合产品进一步对标公募基金、实现规范发展的标准与程序进行细化明确，并给予了合理的规范过渡期，在规范进度上不设统一要求。经规范后，大集合产品将转为公募基金或私募资产管理计划，按照相关法律法规持续稳定运作。
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