原标题：我国建成大面积无人船海上测试场：面积超过770平方公里

新华社广州11月30日电（记者刘宏宇）面积超过770平方公里的广东珠海万山无人船海上测试场30日正式启用，中国船级社为其颁发测试场服务供应方认可证书。这是我国第一个经船级社认可的无人船海上测试基地。

珠海万山无人船海上测试场位于万山群岛，具有天然优良的环境条件。测试场北区海域21.6平方公里、南区海域750平方公里，测试基地小万山岛面积5.7平方公里，是以无人船艇为核心的综合性海上测试场，除了面向无人船艇、自主船舶，还可以满足通信导航、声学设备、两栖装备等各类海洋装备和仪器的测试需要。

珠海市副市长芦晓凤说，2017年12月，珠海市政府、中国船级社、武汉理工大学和珠海云洲智能科技有限公司四方共同签署了合作备忘录，在珠海万山打造亚洲首个无人船海上测试场。目前测试场已具备启用条件，将建设成为以无人船艇为核心的综合性海上测试场。

万山无人船测试场相关负责人表示，万山无人船海上测试场是面向国际的无人船艇行业公共服务开放平台，秉持共同谋划、共同建设、共享成果、共赢市场的理念，欢迎国内外产学研各方以不同形式加入测试场建设，一起推动无人系统及智能船舶产业发展。

中国工程院院士朱英富说，海上测试场的启用将加快技术转换和产业发展，打造粤港澳大湾区人工智能产业高地，在广东省形成以自主船舶为代表的新一代海洋智能装备示范基地，促进行业法规标准率先建立，助力我国在国际上抢占自主船舶行业制高点。

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