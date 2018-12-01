原标题：瓜子二手车被罚1250万元 天价罚单背后暗藏瓜子人人之争

瓜子二手车两年在乐视网花1250万元投放的一单广告，由于被工商部门认定为“宣传语缺乏事实依据”，因而面临着1250万元的等额罚款。昨天（11月30日），瓜子二手车对此作出回应，称公司对该决定的定性存有异议，已根据法律程序申请行政复议。

事件

瓜子二手车因广告被罚1250万元

北青报记者从国家企业信用信息公示系统看到，北京市工商行政管理局海淀分局于11月15日发布对金瓜子公司（即瓜子二手车）的行政处罚决定书，对其罚款1250万元，目前该条处罚信息已记录在公示系统。

该行政处罚决定书显示，2016年9月7日至12月28日期间，金瓜子根据与乐视网信息技术（北京）股份有限公司签订的《乐视网广告交易平台网络广告发布协议》，花费1250万元发布了一条15秒钟的视频广告，其中广告词为：“创办一年，成交量就已遥遥领先”。

经瓜子二手车确认上述广告中“创办一年 ”的起止时间为：2015年8月至2016年7月，同时承诺此时间段内瓜子二手车成交量为85874辆。但工商局执法人员于两年后追查起这则广告，分别于本月5日、6日调取了北京市旧机动车交易市场有限公司和北京人人车旧机动车经纪有限公司（人人车）的二手车成交数据。数据显示：北京市旧机动车交易市场有限公司2015年7月1日至2016年7月31日的成交量为442878辆车；北京人人车旧机动车经纪有限公司2015年8月1日至2016年7月31日的成交量为92375辆车。两者的二手车成交数量均超过瓜子二手车的成交数量，因此认为瓜子二手车的“85874辆的销量”并非“业界领先”。因此，工商局责令瓜子停止发布违法广告，并罚款1250万元。

对此，瓜子二手车于11月30日发布声明称，针对该决定瓜子二手车深感遗憾，对该决定的定性存有异议，已根据法律程序申请行政复议。

分析

两家二手车电商的销量之争

北青报记者在采访中了解到，目前随着国内新车市场消费下滑，二手车市场迎来快速发展。与此相伴的则是各路二手车电商的广告大战。而在行业中位居领先地位的瓜子二手车和人人车自然就成为了两家死磕销量、份额的死对头。多位业内人士昨天向北青报记者表示，此次瓜子两年前的一则广告突然被查应该是不久前瓜子二手车与人人车之间销量之争的“续篇”。

据北青报记者查阅资料，此前瓜子二手车和人人车之间的“销量之争”甚至已经闹到法院。不久前，人人车起诉瓜子二手车在爱奇艺《中国新说唱》中投放的广告中有“行业冠军配备，冠军舍我其谁”等描述，认为这种说法属于不正当获取竞争优势，法院支持了人人车“要求立即下架相关广告”的诉求。而再之前的去年12月，人人车和瓜子二手车还曾在海淀法院进行过类似的相互诉讼。

追溯

人人车此前也被曝数据造假“罗生门”

上月末，人人车对外发布的一份宣传资料算是被瓜子二手车抓住了把柄。当时，人人车对外发布的一幅长图中，显示人人车以40.4%的市场份额在行业占比第一，并称“大幅度领先”。该长图标注的数据来源为著名数据机构“Nielsen（尼尔森）”。

不过，尼尔森随即就对外发表声明，称此举系人人车单方面自主行为，未经尼尔森核实、确认和授权，要求发布方立即撤回并停止发布，并保留进一步追究的权利。对此，人人车则回应称“尼尔森的声明未否认数据真实性”，并表示正在与尼尔森沟通。不过尼尔森方面随后再次发声明，称人人车制作发布的长图文及文字内容非尼尔森制作，未经尼尔森确认及核准，其中数据的使用和阐释也未得到尼尔森授权和核准。（记者 张钦）

(责编：仝宗莉、袁勃)