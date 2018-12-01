原标题：油价“三连跌” 创10年来最大跌幅

依据国家发改委最新调整，11月30日24时，国内汽、柴油零售价格将迎来年内首个“三连跌”，国内汽油、柴油价格每吨分别降低540元和520元。此次降价后，北京92号汽油每升降0.43元，按一般家用汽车油箱50升容积估算，加满一箱油将节省21.5元。

根据国家发改委价格监测中心的分析，此次下调不仅创下2013年3月现行成品油价格形成机制运行以来的单次降幅最高纪录，也是2008年以来最大单次降幅。

北京青年报记者从中石化北京石油公司了解，92号汽油配送批发价8731元/吨，零售价6.84元/升，调减0.43元/升；95号汽油配送批发价9242元/吨，零售价7.28元/升，调减0.46元/升；98号汽油零售价8.26元/升，调减0.46元/升；京标0#配送批发价7210元/吨，零售价6.50元/升，调减0.45元/升。

据分析，在沙特增产、美国原油库存超预期增长、美国对伊朗制裁力度小于预期等一系列因素影响下，原油市场从前期供应偏紧预期转向宽松，国际油价大幅下降。美国股市大幅下跌，美国放宽对伊朗制裁等也影响国际油价下降。目前伦敦布伦特、纽约WTI油价分别降至每桶59美元和51美元，较10月初的4年高位下降约25美元，降幅达32%、34%。

国家发改委价格监测中心预计，后期全球原油市场供需较为宽松，国际油价弱势表现仍将延续。12月6日，欧佩克与非欧佩克产油国将召开会议，讨论未来半年产量政策。根据有关情况分析，沙特与俄罗斯立场尚不一致，能否达成减产协议存在较大不确定性，需要密切关注。

经过本次调价，2018年以来，国内成品油调价已呈现“十三涨九跌一搁浅”的格局。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调80元，柴油价格累计每吨上调75元。（记者 蔺丽爽）

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