原标题：刷新纪录！ 11月央行无逆回购操作

回顾整个11月份，央行在月初等量续作了到期的4035亿元MLF，而15日、26日分别到期的1200亿元、1000亿元国库现金定存均未进行续作，加之11月1日有1000亿元逆回购到期，在全月逆回购零操作的情况下，11月央行实际净回笼资金3200亿元。

央行在11月最后一天继续暂停逆回购操作，至此，整个11月份出现逆回购零操作的局面，为三年多来首次。

资金价格依然低位平稳运行

11月30日，央行公告称，考虑到月末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，当日不开展逆回购操作。

这是自10月26日以来，央行连续26个交易日暂停逆回购操作，继续刷新空窗期时长新高。上一次，央行连续一个月不开展公开市场逆回购操作，还是在2015年5月份。

回顾整个11月份，央行在月初等量续作了到期的4035亿元MLF，而15日、26日分别到期的1200亿元、1000亿元国库现金定存均未进行续作，加之11月1日有1000亿元逆回购到期，在全月逆回购零操作的情况下，11月央行实际净回笼资金3200亿元。

资金价格方面，11月30日银行间债券市场回购利率以上行为主，其中，7天回购利率上行4.5BP至2.824%。上海银行间同业拆放利率也同样大多上行，短期Shibor全线上行，如隔夜产品上涨38个BP，达到2.642%。

不过，平安证券指出，央行此次暂停逆回购并不意味着货币政策收紧。当前银行体系流动性总量依然处于合理充裕水平，市场利率依然保持低位平稳运行等，这也是央行在公开市场整个月零操作的原因。

展望未来，平安证券表示，我国货币政策基调依然中性偏宽松，既不会转向收紧也难以全面大幅宽松。

融360分析师刘银平指出，本周多数期限Shibor利率走高，不过央行暂停逆回购不代表货币政策收紧，当前银行体系总体流动性合理充裕，市场利率整体上仍然在低位平稳运行。

受此影响，本周（11月23日-11月29日）银行理财产品收益率持稳。据融360监测显示，本周理财产品平均预期收益率为4.37%，较上周持平；74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为2.93%，较上一周上升了0.07个百分点，创近六周新高。

刘银平预计，鉴于今年整体流动性较为宽松，年底银行理财产品收益率难现“翘尾”行情，收益反弹空间有限。

(责编：仝宗莉、袁勃)