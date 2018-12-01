2018全球财富管理论坛在北京国际财富中心举办

人民网北京12月1日电 (记者 董子龙）2018全球财富管理论坛于12月1日在北京市通州区运河水乡南区北京国际财富会议中心举办。本次论坛由北京市地方金融监督管理局、北京市通州区人民政府指导，由《财经》杂志社、中国财富管理50人论坛、华夏经济学研究发展基金会－金融街88号论坛主办，由富华国际集团战略支持。

北京市通州区运河水乡南区北京国际财富会议中心

论坛开始前，在富华国际集团总裁赵勇的陪同下，北京市人民政府副市长殷勇，北京市地方金融监督管理局党组书记、局长霍学文，北京市通州区区委副书记、区长赵磊参观了位于通州运河商务区核心区的北京国际财富中心，对“北京国际财富中心”园区环境表示赞赏，并对园区的规划及发展给予了指导意见。

2018全球财富管理论坛大会现场

论坛开幕式上，北京市人民政府副市长殷勇出席论坛并致辞。北京市通州区区委副书记、区长赵磊从北京城市副中心的发展规划、发展优势、发展方向、发展空间、金融产业发展态势、营商环境等方面，向参加大会的领导和嘉宾作推介。此外，赵磊区长还在致辞中宣布，通州财富管理中心正式落户通州运河水乡南区，并对富华国际集团做出的贡献表示衷心的感谢。

参会领导嘉宾合影留念

据了解，本次论坛有来自政府、金融机构、外资银行、智库、企业的代表400余人出席。财政部原副部长朱光耀，社科院副院长高培勇，全国社保基金理事会原副理事长王忠民，葡萄牙前欧洲事务部部长Bruno MACASE，海峡区块链研究院院长王永利，恒大集团首席经济学家任泽平，英仕曼集团中国区主席李亦非，百度副总裁张旭阳，瑞银证券总经理钱于军等各界知名人士齐聚通州，围绕“全球变局下的财富管理”这一主题，聚焦全球和中国财富管理行业最新趋势，探讨北京打造具有国际竞争力的财富管理中心的模式和路径，分析通州区在建设北京城市副中心过程中的历史新机遇。

(责编：白宇)