第九届中国（广州）国际演艺交易会落幕 千部演艺产品成交3亿元

广州日报讯 （全媒体记者张素芹、缪璟、黄岸）第九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会昨晚落下帷幕。今年的演交会和剧院联盟年会吸引了来自全球38个国家和地区近200家文化机构的300名代表相聚广州，近千部演艺产品走上了交易平台，交易额达3亿元。

本届演交会以“演中华古今、交世界舞台、会丝路知音、展文交成果”为宗旨，圆满完成了各项活动，其中，丝绸之路国际剧院联盟现已吸引来自38个国家和地区的104家成员单位加盟，其中海外成员单位达68家。今年，广州大剧院还发起成立了粤港澳大湾区区域联盟，以文化促进粤港澳大湾区全方位的人文交流。

昨晚的闭幕晚会签约仪式上，潘大庆代表广东木偶艺术剧院，分别和广州天赐文化传播有限公司、佛山珠江传媒集团股份有限公司签约。潘大庆透露：“另有2家来自北京的演艺机构，也已经和我们确定了《垃圾大战》演出项目。浙江、宁夏、上海的机构也抛来了橄榄枝。”

本届演交会上，由中国对外文化集团、中共广州市委宣传部、广州市文化广电新闻出版局主办，广州大剧院打造的原创歌剧《马可·波罗》亮相，与意大利热那亚卡洛·费利切歌剧院达成合作，并即将启动“丝绸之路”沿线国际巡演。

本届演交会上，中演院线和广州芭蕾舞团签署了协议，要把它的作品《风雪夜归人》带到世界顶级的殿堂——纽约的林肯中心。

外国客商青睐中国传统艺术

演交会秉承“搭建舞台艺术交易平台，推动优秀中华文化走出国门”的理念。本届演交会SHOWCASE演出推介板块集中向来自剧院联盟的外国参展商推介，那么，他们更中意哪些节目呢？

俄罗斯安德烈耶夫国立模范乐团团长娜塔莉亚·米缇娜很喜欢木偶戏。“俄罗斯观众还是对中国传统的一些演出最感兴趣。我也对中国的马戏表演很感兴趣，在圣彼得堡，有一个广州的马戏团曾去演出，还想再次邀请他们去演出。这次展会上，尤其是SHOWCASE上一些带有传统元素的表演，我非常有兴趣把它们带回俄罗斯。”

南非开普敦大剧院对外交流部部长赫拉迪恩·西蒙也对木偶戏表达了好感，“和中国一样，南非也是一个有很多地方艺术和文化的国家，南非观众也会对中国的传统艺术感兴趣，比如中国的传统音乐、木偶戏，以及有音乐编排在其中的武术节目，都是观众喜欢的类型。”她说，“希望有更多原汁原味的作品走到南非。”

外国参展商不仅表达了他们对中国特色作品的喜好，也对国际化表达的作品有着一定的偏爱。赫拉迪恩·西蒙博士个人比较喜欢古典艺术，所以对广州芭蕾舞团的演出也很感兴趣。“演员的专业性、国际性以及和世界很多优秀的芭蕾舞团一样所具有的对于人类心灵的渗透力，都深深打动了我。”

在SHOWCASE环节，广州芭蕾舞团带来了《深印于心》《彩云追月》等两个节目。据广州芭蕾舞团团长邹罡透露，“我们一天收到了10来个国外的合作意向，包括意大利、法国、土耳其等国家的演艺机构。”

广东省木偶艺术剧院在SHOWCASE的表演中，木偶杂耍节目《钟馗》《打牌叉》《扇子·帽翅·手绢功》等集中展示了中国传统木偶表演特色和技巧。压轴登场的杖头木偶长绸舞《人偶情》则一改传统木偶表演方式，人和木偶分饰两角，犹如一对相爱的情侣。表演由该剧院董事长潘大庆亲自主持，“现场，国外参展商对我们的节目非常感兴趣。演交会主要是个展示，引发大家的兴趣，具体的合作我们接下来会洽谈。”

(责编：李栋、朱一梵)