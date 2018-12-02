煤炭产运需企业全年中长期合同履约率至少90%

■本报记者 苏诗钰
日前，国家发改委办公厅印发了《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》从七个方面提出要高度重视煤炭中长期合同签订履行工作，早签、多签、签实中长期合同，规范中长期合同签订履行行为，认真做好运力衔接和数据采集汇总工作，进一步完善合同价格机制，扎实做好衔接相关工作，加强合同履行事中事后监管。
金联创煤炭分析师毕方静昨日对《证券日报》记者表示，《通知》促进了中长期合同的签订，有效地减少了囤货哄抬煤价的发生。虽然距离煤价在合理区间运行还差一段距离，但是向煤价的持稳运行前进了一大步。
国家发改委指出，各有关方面要早部署、早安排、早行动，抓住当前有利时机，及早签订数量相对固定、价格机制明确的中长期合同，鼓励支持更多签订2年及以上量价齐全的中长期合同。中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量，应达到自有资源量或采购量的75%以上，且不能低于上年水平。鼓励产运需三方不断创新衔接方式，多签直购直销合同和有运力保障的三方合同。通过煤炭产能置换指标等支持措施，鼓励引导有关方面签订更高比例的中长期合同。
同时，煤炭产运需企业要切实增强诚信意识，合同一经签订必须严格履行，全年中长期合同履约率应不低于90%。国家发改委将会同有关方面加强指导，重点对20万吨及以上的中长期合同进行监管。
11月16日，中国中煤能源集团与中国华能、中国大唐、中国华电、国家电力投资集团、华润电力、国投电力等6家电力央企签订中长期煤炭供需战略合作协议。根据协议，中煤集团将在2019年至2023年间，向上述6家电力企业供应煤炭5亿多吨。
毕方静表示，中国中煤的带头作用很重要，预计在政策调控下国有大型煤企都会参与到中长期合同签订中来。
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