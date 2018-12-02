国家知识产权局：推动知识产权 质押融资扶持政策向民企倾斜

本报讯 日前，中共国家知识产权局党组召开会议，审议通过《关于知识产权服务民营企业创新发展若干措施的通知》，聚焦知识产权服务民营企业创新发展提出若干有针对性的政策措施。

会议要求，针对民营企业融资难问题，扩大知识产权质押融资覆盖面，推动风险补偿、补贴贴息等各类知识产权质押融资扶持政策向民营企业倾斜，降低融资成本；完善银行、保险、担保、基金等多方参与的知识产权质押融资风险分担机制，分担融资风险；认真了解民营企业知识产权融资需求，积极搭建银企对接平台，畅通融资渠道；引导知识产权运营基金加大对民营企业的投资力度。（朱宝琛）

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