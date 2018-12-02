国家知识产权局：推动知识产权 质押融资扶持政策向民企倾斜

本报讯 日前，中共国家知识产权局党组召开会议，审议通过《关于知识产权服务民营企业创新发展若干措施的通知》，聚焦知识产权服务民营企业创新发展提出若干有针对性的政策措施。
会议要求，针对民营企业融资难问题，扩大知识产权质押融资覆盖面，推动风险补偿、补贴贴息等各类知识产权质押融资扶持政策向民营企业倾斜，降低融资成本；完善银行、保险、担保、基金等多方参与的知识产权质押融资风险分担机制，分担融资风险；认真了解民营企业知识产权融资需求，积极搭建银企对接平台，畅通融资渠道；引导知识产权运营基金加大对民营企业的投资力度。（朱宝琛）
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】