长江口深水航道 “超宽交会”开启常态化运行

人民网北京12月2日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，自12月1日起，长江口深水航道大型邮轮和大型集装箱船舶“超宽交会”由试运行转为常态化运行，具体工作由上海海事局组织实施。此项政策的实施，将有效缓解长江口深水航道大型邮轮与大型集装箱船的船期延误问题，对于提升黄金水道通航效率，助推上海国际航运中心和邮轮母港建设具有深远影响。

所谓“超宽交会”，是指在海事部门的交通组织下，总宽度大于80米但不超过90米的大型邮轮与大型集装箱船利用长江口深水航道两侧边坡自然水深进行的双向交会。

长江口水域是全国乃至全球船舶最密集、流量最高的水域之一。随着船舶超大型化的发展，长江口深水航道宽度逐渐成为制约通航能力的突出矛盾。自2018年1月以来，交通运输部开展了利用长江口深水航道边坡自然水深来提升通航效率的研究工作，并由海事部门多次组织实施大型邮轮和大型集装箱船舶超宽交会的试运行。经对试运行效果评估，长江口深水航道“超宽交会”可实行常态化运行。这项举措也是交通运输部2018年推进的更贴近民生实事之一。

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