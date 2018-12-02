长江口深水航道 “超宽交会”开启常态化运行

人民网北京12月2日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，自12月1日起，长江口深水航道大型邮轮和大型集装箱船舶“超宽交会”由试运行转为常态化运行，具体工作由上海海事局组织实施。此项政策的实施，将有效缓解长江口深水航道大型邮轮与大型集装箱船的船期延误问题，对于提升黄金水道通航效率，助推上海国际航运中心和邮轮母港建设具有深远影响。
所谓“超宽交会”，是指在海事部门的交通组织下，总宽度大于80米但不超过90米的大型邮轮与大型集装箱船利用长江口深水航道两侧边坡自然水深进行的双向交会。
长江口水域是全国乃至全球船舶最密集、流量最高的水域之一。随着船舶超大型化的发展，长江口深水航道宽度逐渐成为制约通航能力的突出矛盾。自2018年1月以来，交通运输部开展了利用长江口深水航道边坡自然水深来提升通航效率的研究工作，并由海事部门多次组织实施大型邮轮和大型集装箱船舶超宽交会的试运行。经对试运行效果评估，长江口深水航道“超宽交会”可实行常态化运行。这项举措也是交通运输部2018年推进的更贴近民生实事之一。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】