成都双流：一杯咖啡暖民企

11月30日，星期五，成都市双流区。坐落在凤翔湖畔的HTC成都威爱新经济技术研究院内一改往常静谧的氛围，热闹了起来。下午2点，“成都市双流区‘企业咖啡时’促进民营企业健康发展要素保障及体制机制等支持路径探索主题活动”在这里准时开始，来自辖区内的11位民营企业家与政府相关部门负责人围坐一圈，边喝咖啡边谈事情。

9月26日，双流区出台《成都市双流区“企业咖啡时”行动方案》，以“咖啡文化”为载体搭建政府与企业的沟通交流平台，解决企业发展中的困局与难题。每周五，分管副区长请辖区内企业家或企业代表喝咖啡、谈问题；每个月的最后一个周五，则是区长当“服务员”去接待。

“每月最后一个周五，我来接待，请大家喝咖啡！”区委副书记、区长鲜荣生甫一落座，便开门见山。“今天，我们就是来了解企业发展目前存在的问题和难点，能在现场解决的马上解决，现场解决不了的，我们把问题带回去，限期回复。”

“前一段时间我去华为学习，深受启发，希望政府能在军民融合全产业链上为企业提供招商帮助。”成都立鑫新技术科技有限公司董事长王汝君显然有备而来。

“在高技能人才方面，政府能否给予相应的配套支持？”“政府电费补贴能否推进得快一点？”……川开实业集团有限公司副总裁包勇一口气说了4项诉求和建议。

鲜荣生一边倾听，一边沟通和解答。短短3个小时，参会的11位企业家围绕企业发展中面临的人才、土地、资金等方面的问题进行讨论，分享在双流的发展经验，提出新诉求、畅谈新规划。

“政府以咖啡为媒，与企业家面对面，拉近了政企‘亲’上加‘清’的关系，让人感受到力量和决心。”成都贝德铜业有限公司总经理余宰平信心满满，“下一步公司准备在贵州等地建立加工中心，提升信息化水平，不断占领市场份额。”

“从中央到地方，这么支持民营经济，我们吃下了‘定心丸’。”包勇说，“下一步，集团将加强与‘一带一路’沿线国家的交流与合作，带动高端装备制造参与全球竞争。”

“政府从一杯咖啡开始，希望大家能‘品’到双流为企业服务、推进高质量发展的决心，也希望通过‘企业咖啡时’这个平台，帮助企业家们及时掌握政策和解决问题。”鲜荣生表示。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 10 版）

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