与改革开放携手前行（每月经济观察）

改革开放成就了民营企业，民营企业扩大了改革开放成果。在改革开放40周年之际，中国以一系列实际行动向世界传递出明确信号：民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能“离场”，而且要走向更加广阔的舞台

11月，领中国开放风气之先的上海再度成为全球焦点，“不一般”的首届中国国际进口博览会，吸引了3600多家参展企业、逾40万境内外采购商来此共襄盛举。

这其中，我国民营企业的身影成为进博会上一道独特风景：这边，民营企业大手笔“买买买”，进博会上最大最重的“网红”展品——“金牛座”龙门铣，被江苏无锡一家民营制造企业成功采购，在中国正式安了家；阿里巴巴集团宣布未来5年将从全球120多个国家和地区购入各类特色进口产品，总金额达2000亿美元。那边，民营企业高水平“卖卖卖”，凭借精准剪花蕊的真功夫，复星国际旗下的手术机器人“达芬奇”成了明星产品，人气爆棚，全国各地逾30家三甲医院就该产品签订了意向性采购协议，总金额近1.1亿美元。

作为中国主动对外开放的一扇窗口，进博会为民营企业搭建了更宽广的开放平台，民营企业则为进博会增添了活力。事实上，不只是在进博会，回望11月，民营经济格外受到整个社会的高度关注，从民营企业座谈会的召开，到多个重要部委密集出台措施力挺民营经济，再到推荐宣传“改革开放40年百名杰出民营企业家”……改革开放40周年之际，中国以一系列实际行动向世界传递出明确信号：民营经济与改革开放相伴相生、风雨同行，支持民营经济发展是改革开放的必然要求，在全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化国家的新征程中，民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能“离场”，而且要走向更加广阔的舞台。

历史是最有力的印证。改革开放40年来，我国民营经济由小到大、由弱到强，不断发展壮大。从1980年，浙江温州的章华妹领到第一张个体工商户营业执照，到去年底，我国民营企业数量超过2700万家，个体工商户超过6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济撑起了中国经济的“半壁江山”。

随着自身不断发展，民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成为推动经济社会发展的重要力量：民营经济贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。改革开放一路向前、硕果累累，民营经济也蓬勃发展、遍地开花，为改革开放这个决定当代中国命运的“关键一招”添加了生动注释。

毋庸讳言，当前一些民营企业在经营发展中遇到不少困难和问题，其成因是多方面的，既有国际经济环境变化带来的外部影响，也有中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段提出的更高要求，还有部分民营企业自身经营比较粗放、负债规模过高、创新力度不够等产生的不良后果，理应得到全社会的高度重视并加以解决。但也必须认识到，民营经济发展遇到了阻力，既不是否定、怀疑民营经济的理由，更绝非民营经济要“离场”的信号。民营经济的血液里，充满了改革开放“逢山开路、遇水架桥”的顽强韧劲和坚毅品格，在挑战与压力面前，民营企业家更应该有一往无前的拼搏精神和必胜信念，对改革开放和中国经济的未来多一份笃定与从容，让自己在闯关夺隘中成长得愈加强壮，也为改革开放不断走向深入创造更有利的条件。

“改革开放成就了民营企业”“民营企业扩大了改革开放成果”……谈起改革开放，民营企业家们总是满怀深情。民营经济因改革开放而生，因改革开放而兴，也必将在全面深化改革开放进程中谱写崭新的时代篇章。随着更大规模、更深层次、更宽领域的改革开放举措不断推出，民营企业将获得更加充足的阳光、雨露、空气和养料，成长为支撑中国经济高质量发展的参天大树。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 17 版）

(责编：白宇)