原标题：让资本市场成为促进实体经济发展的重要助推器

地方经济的崛起离不开强大资本市场的支撑，继2017年嘉泽新能在上海证券交易所上市，结束了宁夏14年没有主板IPO的历史后，今年11月29日，达力环保在香港联交所主板上市，实现了宁夏企业香港首发上市零的突破。宁夏资本市场发生了哪些变化？接连取得突破的原因在哪里？下一步还有哪些计划？记者走访了宁夏地方金融监管局巡视员张宁平，一探究竟。

加强培训引导

“‘只有想不到的，没有办不到的’这句话看似平淡，却蕴含着极其深刻的道理，那就是解放思想非常重要。地方金融监管部门想做什么，想怎么样服务于企业，什么样的融资方式更有利于企业长远发展，有利于当地经济的运行，我们要做的工作得让企业知道。怎么让企业知道呢？有一条路就是进行培训引导。资本市场的专家来了，只给企业家培训，只让企业家知道这些行不行，也不行，得让相关政府部门都参加培训，让大家都得知道，大家的思想认识提高了，知道到资本市场进行直接融资的重要性了，工作就能推动下去了。”谈起宁夏资本市场的变化，宁夏地方金融监管局巡视员张宁平娓娓道来。

据张宁平介绍，为了提高当地企业及相关部门对资本市场的认识，激发企业到资本市场进行直接融资的积极性，2018年，宁夏地方金融监管局先后邀请国务院发展研究中心、建银国际、中信证券、国泰君安证券等金融机构负责人和业内精英，围绕当前经济形势、企业境内外上市、资产证券化等投融资热点进行多次专题讲授。同时，还加大了对宁夏各市县进行资本市场轮训的力度，仅2018年前三季度，宁夏地方金融监管局就深入宁夏各市县举办资本市场专题培训18场，发放培训资料2000余册，参训总人数近1500人，企业超1000家。另外，今年以来，宁夏的资本市场培训工作还进行了优化改进，那就是：变漫灌为滴灌，进行定制培训，针对不同企业的类似需求，举办了多场境内、境外上市专题培训班，以及资本市场综合融资专题培训班，加强了目标工作的推动力。

一企一策

“‘只有相信能，才能’这句话也很重要，那就是说信心很重要。我们一方面要通过培训，让企业家知道资本市场的好处，知道政府鼓励企业去资本市场融资，让达到条件并希望去上市的企业可以主动去找资本市场专业机构对接，或者找我们提供相关服务或帮助，那我们的培训工作就起到了初步的效果。另一方面，还有一些企业，虽然通过培训知道了资本市场的好处，但总是认为自己的企业离资本市场很遥远，那也不行，我们不仅要让企业知道上市的重要性，还要亲自俯下身子去梳理、去发现那些优秀的企业，让达到资本市场相关条件的企业有上市的信心，并和资本市场专业机构共同推动这些企业规范地去走资本市场这条路”。谈到怎么帮助企业成功上市时，张宁平同样胸有成竹。

据张宁平介绍，为帮助企业赴香港上市，今年以来，宁夏地方金融监管局不仅专程赴香港联交所推介宁夏重点产业，商讨建立长期对接联系机制。主动与香港相关专业机构联系，介绍宁夏拟上市企业情况，在开展7次专题培训活动的基础上，还邀请香港投行专家与部分重点企业开展面对面座谈，一企一策，为企业家分析形势，宣讲政策，指导企业制定上市时间表、路线图，推动了相关企业的上市进程。

在采访即将结束的时候，恰巧有工作人员风尘仆仆地前来汇报去调研一家拟IPO企业时遇到的问题及初步解决方案，记者插话“这就是你们的‘一企一策’工作吧？”张宁平突然反应过来，笑着说：“被你撞到了，不过这家公司的IPO之路才刚刚开始，后面还有很长的路要走。”

示范带动作用大

谈起达力环保在香港的上市，张宁平表示，达力环保首发上市公开募集资金总额1.5亿港元，所募款项主要用于银川市现有污水处理厂的提标和扩建项目。但达力环保成功在香港IPO的意义不仅仅在于为企业打通了资本市场的融资渠道，有利于公司的健康长远发展，有利于宁夏污水处理产业的发展，更重要的层面是还能为宁夏企业的融资发展起到一种示范和带动作用。

张宁平向记者强调，一个地区企业发展的强弱代表着当地经济发展的强弱，发展直接融资、服务于企业进行直接融资，宁夏地方金融监管局还有很多工作要做，下一步，宁夏要持续发掘和培育上市后备资源，根据境内外资本市场发展方向，整合更新相关鼓励政策，引导企业科学规划发展路径，合理选择上市地点，全面对接多层次资本市场，让资本市场成为促进宁夏实体经济发展的重要助推器。

(责编：杨曦、赵爽)