原标题：海南“黑油”猖獗冲击市场 监管“治标不治本”

记者调查发现，海南违规销售非标油、燃料油、走私油现象较为突出，对周边渔港安全及港口环境造成了较大的威胁，扰乱正常市场秩序。由于各监管部门没能有效衔接，存在相互推诿现象，一番查处整治之后依然“治标未治本”。业内人士建议，成立专门工作组，打破“九龙治水”的局面，联合各部门开展监管和执法，清理整治非法炼油调油窝点、非法汽柴油销售点、流动加油车及海上加油船，规范成品油经营秩序。

“黑油”猖獗 非法售油冲击市场

记者调查发现，目前海南省内市场上，各类无证经营个体户销售的非标油、燃料油、走私油仍在海上、陆上市场肆意销售，严重侵害了消费者权益，扰乱了正常市场秩序。

早在2017年，海南省商务厅下发《关于开展硫含量不大于10ppm的普通柴油油品置换工作的通知》，要求2018年1月1日起，全省辖区海上用油市场全面供应硫含量不大于10ppm的普通柴油，禁止销售硫含量高于10ppm的普通柴油。

记者近期在海南文昌清澜港、琼海谭门港、陵水新村港和三亚等地港口调查发现，随着捕鱼季节来临，各种非标油、走私油较为猖獗，不时有冒着黑烟的私人加油船与渔船进行交易，或者加油船直接往车辆上灌装。这样很容易发生油品泄漏，对周边渔港安全及港口环境造成了较大的威胁。

目前，海南省部分地区私设油罐、加油机以及非法改装流动加油车等不规范经营行为日渐增多，非标油、调和油、走私油活跃，存在较大的安全和质量隐患。目前黑油点主要有两类：一是以流动加油船、加油车为主。主要是各港口、码头和货场（停车场）非法流动加油船（车）流动为渔船、货船、工程船、货柜车等提供加油服务；二是栖身于公路边的非法加油站、修车档、货场（停车场），直接为车辆加油。这些黑油点均不具备合法经营资质和手续。

据知情人士透露，这些黑油点进货渠道多样。据不完全统计，海南非法售油点有70多个，销量约每月4000多吨；流动加油车约100多辆，销量约每月3000多吨。

多位市场人士透露，黑油点频现的主要原因之一是执法部门对油品市场监管不力，致使油品资源供应渠道多，大量不规范的个体私营中间商加油船，冲击市场。

品质堪忧 低劣油品破坏生态

非法经营油品存在诸多隐患。由于准入门槛低，海上市场充斥着各类无证经营的油船和个体户，高污染且易燃易爆的燃料油、非标油、勾兑油并存，严重吞噬正规加油市场。

据调查，海南省海上市场成品油年需求量约为25万吨，目前全省海上规模较大的78家经销商中只有7家经销商证件齐全，其他经销商都无证经营。非法经营的加油船只设备老化，船上设备简陋、破损，安全防范措施不到位，没有配备作业应急物资，一旦发生意外安全事故，很难自救；且所销售的油品数质量管理不严，大多为易燃易爆的非标油、燃料油、勾兑油，极易对海洋造成严重污染，再加上许多船只属无证经营，偷税漏税现象普遍存在。

中国石化销售有限公司海南石油分公司经营管理处处长翁小龙介绍，在陆上成品油非法经营环节，主要存在的违规销售现象有：一些社会单位在无证经营的情况下，对用油客户销售以次充好的油品，开具违规发票，损害消费者利益；一些正规的生产企业，为提高利润率，在无成品油销售资质的情况下，对外销售大量的燃料油至海南陆上市场，并开具燃料油发票，违反了《海南省人民政府关于印发推广使用国V标准车用柴汽油工作总体方案的通知》非国五标准油不能上陆的规定。

今年6月23日，海南省生态环境保护厅和海南省商务厅联合发布了《海南省提前推广使用国Ⅵ标准车用汽柴油工作方案（征求意见稿）》，向社会各界征求意见，这意味着海南省油品即将进入“国六（国Ⅵ）”阶段。按照方案初步工作目标要求，自2018年9月1日起，在海南省行政区域内供应、销售的汽油应符合《车用汽油》中的国Ⅵ标准且全年蒸汽压限值不大于60千帕，供应、销售的柴油应符合《车用柴油》中的国Ⅵ标准，停止供应、销售低于国Ⅵ标准车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、内河和江海直达船舶燃料油“三油并轨”。

然而，当前市场上屡禁不止的劣质油品销售却对海南省清洁能源的推行和省内生态环境建设造成极大阻碍，也对海南省建设自由贸易区（港）造成了不良影响。

“九龙治水” 合力监管杜绝推诿

“看起来都在管，实际上没人管。”在企业日常巡查过程中，发现有违规现象便会向主管部门报告，但按照这种流程操作，收效甚微，并且往往会被互相推诿。

此前，有关部门已经进行了多次查处整治。今年1月份，海口海关和海警联合对4艘走私油船进行扣押，查获2500吨走私油品；3月，文昌清澜边防派出所牵头现场查扣一艘走私油船（临高油船），查获油品大约43吨。

陵水县商务局2月份牵头联合相关部门单位对新村港内开展成品油非法经营专项整治工作。联合检查组对港内4艘加油船舶违规行为进行全面检查。经检查发现4艘船舶均存在许可证件不齐全，安全隐患突出，以及跨许可区域经营的行为。

中石油海南销售有限公司相关负责人表示，“对于非标油、走私油等现象我们也很头疼，也希望能够对市场进行整治”。

但记者发现，一番查处整治之后依然“治标未治本”，市场上仍然存在大量的非标油、走私油交易。据相关企业负责人表示，海南成品油市场未真正实行封闭运行，政府部门间互相推诿，没有形成合力、有效监管机制，存在比较明显的“九龙治水”的困境。比如商务部门只管理成品油市场，工商部门只管理发证企业，渔业部门只管理发证渔船，公安部门只管理公共治安方面等，互相之间并没有有效衔接。

“我们发现违法销售情况，立即向有关部门报告，但是等执法人员到场时，这些违法销售的船只或者车辆早已消失得无影无踪。”海南一家油品服务公司告诉记者，“这显然是有人通风报信，多次类似情况表明，部分监管部门或跟这些违规售油人员存在利益勾连。”

中国石化销售有限公司海南石油分公司代表、党委书记刘春波表示，自9月1日起，海南在全省行政区域内推广使用国Ⅵ标准汽柴油，尤其实现车用柴油、普通柴油、船舶燃料油“三油并轨”后，给“打非治违”带来更大困难。相关人士建议在省级政府层面成立专门工作组，不再停留在只是简单下发文件的层面，联合各部门开展监管和执法，清理整治非法炼油调油窝点、非法汽柴油销售点、流动加油车及海上加油船，规范成品油经营秩序，守护好海南的碧水蓝天。（记者 王存福）

(责编：杨曦、赵爽)